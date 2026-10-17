Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Argentinos Juniors se mete en la pelea de arriba y no quiere relajarse, mientras Banfield necesita sumar para no quedar pegado a la mitad de la tabla.
El Clausura entra en la recta donde los puestos de clasificación empiezan a definirse, y un resultado acá puede cambiarle el panorama a cualquiera de los dos en las próximas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Banfield llega con una victoria fresca, 2-1 de visitante ante Tigre, que cortó una seguidilla de empates frente a Rosario Central y Gimnasia. Con 13 puntos en 12 partidos y ubicado 11°, el equipo del sur todavía pelea por meterse en zona de clasificación y un triunfo en casa le vendría bien para despegarse de la parte baja de la tabla.
Argentinos Juniors, en cambio, viene de igualar 1-1 con Platense después de ganarle a Tigre y caer ante Rosario Central. Esos resultados lo dejaron en el tercer puesto con 22 unidades, a tiro de los de arriba, y llega como el equipo señalado para quedarse con los tres puntos.
El historial entre Banfield y Argentinos Juniors
El historial entre ambos tiene 34 enfrentamientos y una clara ventaja para Argentinos Juniors, que ganó 17 veces por 7 de Banfield, con 10 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 52 contra 37 a favor del Bicho.
En los cruces más recientes la tendencia se mantiene: Argentinos Juniors le ganó 3-2 en abril de este año y 3-0 en septiembre de 2025, aunque Banfield logró imponerse en marzo del año pasado por 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2026
|Argentinos Juniors vs. Banfield
|3-2
|Liga Profesional Argentina
|21/09/2025
|Argentinos Juniors vs. Banfield
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|07/03/2025
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|12/11/2024
|Argentinos Juniors vs. Banfield
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|10/02/2024
|Argentinos Juniors vs. Banfield
|4-2
|Liga Profesional Argentina
|16/09/2023
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|02/07/2023
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|25/07/2022
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|02/04/2022
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|14/08/2021
|Argentinos Juniors vs. Banfield
|2-0
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Banfield suma 13 puntos en el torneo.
- Argentinos Juniors suma 22 puntos en el torneo.