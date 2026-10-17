Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Argentinos Juniors se mete en la pelea de arriba y no quiere relajarse, mientras Banfield necesita sumar para no quedar pegado a la mitad de la tabla.

El Clausura entra en la recta donde los puestos de clasificación empiezan a definirse, y un resultado acá puede cambiarle el panorama a cualquiera de los dos en las próximas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Banfield llega con una victoria fresca, 2-1 de visitante ante Tigre, que cortó una seguidilla de empates frente a Rosario Central y Gimnasia. Con 13 puntos en 12 partidos y ubicado 11°, el equipo del sur todavía pelea por meterse en zona de clasificación y un triunfo en casa le vendría bien para despegarse de la parte baja de la tabla.

Argentinos Juniors, en cambio, viene de igualar 1-1 con Platense después de ganarle a Tigre y caer ante Rosario Central. Esos resultados lo dejaron en el tercer puesto con 22 unidades, a tiro de los de arriba, y llega como el equipo señalado para quedarse con los tres puntos.

El historial entre Banfield y Argentinos Juniors

El historial entre ambos tiene 34 enfrentamientos y una clara ventaja para Argentinos Juniors, que ganó 17 veces por 7 de Banfield, con 10 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 52 contra 37 a favor del Bicho.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene: Argentinos Juniors le ganó 3-2 en abril de este año y 3-0 en septiembre de 2025, aunque Banfield logró imponerse en marzo del año pasado por 2-1.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/04/2026 Argentinos Juniors vs. Banfield 3-2 Liga Profesional Argentina 21/09/2025 Argentinos Juniors vs. Banfield 3-0 Liga Profesional Argentina 07/03/2025 Banfield vs. Argentinos Juniors 1-2 Liga Profesional Argentina 12/11/2024 Argentinos Juniors vs. Banfield 1-0 Liga Profesional Argentina 10/02/2024 Argentinos Juniors vs. Banfield 4-2 Liga Profesional Argentina 16/09/2023 Banfield vs. Argentinos Juniors 0-1 Liga Profesional Argentina 02/07/2023 Banfield vs. Argentinos Juniors 1-0 Liga Profesional Argentina 25/07/2022 Banfield vs. Argentinos Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 02/04/2022 Banfield vs. Argentinos Juniors 0-2 Liga Profesional Argentina 14/08/2021 Argentinos Juniors vs. Banfield 2-0 Liga Profesional Argentina

Horario del partido

Argentina: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs

Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Banfield suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Argentinos Juniors suma 22 puntos en el torneo.