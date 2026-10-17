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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Argentinos Juniors por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura
Banfield vs. Argentinos Juniors, Torneo Clausura

Banfield recibe a Argentinos Juniors este sábado 17 de octubre desde las 15:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Florencio Sola. Argentinos Juniors se mete en la pelea de arriba y no quiere relajarse, mientras Banfield necesita sumar para no quedar pegado a la mitad de la tabla.

El Clausura entra en la recta donde los puestos de clasificación empiezan a definirse, y un resultado acá puede cambiarle el panorama a cualquiera de los dos en las próximas fechas.

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La actualidad de ambos equipos

Banfield llega con una victoria fresca, 2-1 de visitante ante Tigre, que cortó una seguidilla de empates frente a Rosario Central y Gimnasia. Con 13 puntos en 12 partidos y ubicado 11°, el equipo del sur todavía pelea por meterse en zona de clasificación y un triunfo en casa le vendría bien para despegarse de la parte baja de la tabla.

Argentinos Juniors, en cambio, viene de igualar 1-1 con Platense después de ganarle a Tigre y caer ante Rosario Central. Esos resultados lo dejaron en el tercer puesto con 22 unidades, a tiro de los de arriba, y llega como el equipo señalado para quedarse con los tres puntos.

El historial entre Banfield y Argentinos Juniors

El historial entre ambos tiene 34 enfrentamientos y una clara ventaja para Argentinos Juniors, que ganó 17 veces por 7 de Banfield, con 10 empates en el medio. La diferencia también se nota en los goles, 52 contra 37 a favor del Bicho.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene: Argentinos Juniors le ganó 3-2 en abril de este año y 3-0 en septiembre de 2025, aunque Banfield logró imponerse en marzo del año pasado por 2-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/04/2026Argentinos Juniors vs. Banfield3-2Liga Profesional Argentina
21/09/2025Argentinos Juniors vs. Banfield3-0Liga Profesional Argentina
07/03/2025Banfield vs. Argentinos Juniors1-2Liga Profesional Argentina
12/11/2024Argentinos Juniors vs. Banfield1-0Liga Profesional Argentina
10/02/2024Argentinos Juniors vs. Banfield4-2Liga Profesional Argentina
16/09/2023Banfield vs. Argentinos Juniors0-1Liga Profesional Argentina
02/07/2023Banfield vs. Argentinos Juniors1-0Liga Profesional Argentina
25/07/2022Banfield vs. Argentinos Juniors1-1Liga Profesional Argentina
02/04/2022Banfield vs. Argentinos Juniors0-2Liga Profesional Argentina
14/08/2021Argentinos Juniors vs. Banfield2-0Liga Profesional Argentina

Horario del partido

  • Argentina: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
  • Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
  • Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
  • Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
  • Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
  • Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Banfield suma 13 puntos en el torneo.
  • Argentinos Juniors suma 22 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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