Dónde ver EN VIVO Huracán vs. Gimnasia por la fecha 13 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Huracán y Gimnasia se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Tomas Adolfo Duco, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Huracán y Gimnasia llegan igualados en la tabla y eso solo puede significar una cosa: el que gane el jueves 15 de octubre en el Estadio Tomas Adolfo Duco se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

Ambos suman 19 puntos en 12 partidos, así que no es un cruce cualquiera de mitad de semana. Para los dos equipos, un triunfo los acerca a la zona de clasificación y los saca de la incomodidad de quedar mirando desde atrás.

Horario del partido

Argentina: 20:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Huracán llega golpeado por la derrota 0-2 de visitante ante Barracas Central, un resultado que cortó una racha positiva. Antes de esa caída, el equipo venía de ganarle a Aldosivi en su cancha y de dar el golpe en el Monumental ante River, así que el funcionamiento estuvo ahí, solo faltó sostenerlo.

Gimnasia, en cambio, no pierde hace rato pero tampoco gana: encadenó tres empates seguidos, el último 1-1 como local ante Atlético Tucumán. La igualdad en puntos con Huracán tiene mucho que ver con esa seguididad de resultados ajustados, y el equipo necesita convertir esos empates en una victoria que lo empuje hacia arriba.

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El historial entre Huracán y Gimnasia

El historial entre ambos tiene 33 capítulos y la ventaja es clara para Gimnasia, que ganó 15 veces por 8 de Huracán, con 10 empates en el medio. En lo que respecta a goles, Gimnasia también saca diferencia con 46 convertidos contra 38 del Globo.

Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en abril de este año, Huracán goleó 3-0 como visitante. Fue el resultado más contundente entre los últimos diez cruces, que en su mayoría terminaron parejos o con mínimas diferencias.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/04/2026 Gimnasia vs. Huracán 0-3 Liga Profesional Argentina 01/11/2024 Huracán vs. Gimnasia 0-0 Liga Profesional Argentina 13/02/2024 Gimnasia vs. Huracán 3-1 Liga Profesional Argentina 20/09/2023 Huracán vs. Gimnasia 2-0 Liga Profesional Argentina 13/06/2023 Gimnasia vs. Huracán 1-0 Liga Profesional Argentina 30/07/2022 Huracán vs. Gimnasia 0-1 Liga Profesional Argentina 28/08/2021 Gimnasia vs. Huracán 0-0 Liga Profesional Argentina 30/03/2021 Huracán vs. Gimnasia 1-1 Liga Profesional Argentina 05/12/2020 Gimnasia vs. Huracán 0-0 Liga Profesional Argentina 15/11/2020 Huracán vs. Gimnasia 3-2 Liga Profesional Argentina

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Defensa y Justicia vs. Instituto — viernes 16 de octubre, 19:00 hs

Boca Juniors vs. Talleres — viernes 16 de octubre, 21:30 hs

Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs

Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Platense vs. Lanús — sábado 17 de octubre, 17:30 hs

Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs

Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs

Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs

Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs

Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

Huracán y Gimnasia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max .

y . Huracán suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Gimnasia suma 19 puntos en el torneo.