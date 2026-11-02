Dónde ver EN VIVO Platense vs. Central Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Platense recibe a Central Córdoba este lunes 2 de noviembre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense llega con la chance de meterse en zona de clasificación y lo sabe: un envión más y empieza a mirar la tabla con otros ojos. Enfrente tiene a un Central Córdoba golpeado, que necesita reaccionar rápido antes de que la crisis se le haga cuesta arriba.
No hay mucho margen para los traspiés en esta parte del campeonato, y ambos equipos llegan con necesidades distintas pero urgentes: uno para consolidarse, el otro para frenar la caída.
La actualidad de ambos equipos
Platense viene de ganar en cancha de Gimnasia de Mendoza y llegó a los 14 puntos, aunque antes había sumado apenas un empate y una derrota en dos presentaciones como local. El equipo de Vicente López está en la mitad de la tabla y un triunfo lo acomodaría bastante en la pelea por entrar a los próximos puestos de clasificación.
Central Córdoba, en cambio, llega en caída libre. El 0-5 sufrido ante Vélez dejó heridas abiertas y se suma a la derrota anterior ante Newell's, con apenas un empate como respiro en sus últimas tres presentaciones. Está 15° con 10 puntos y necesita un resultado que le cambie el clima cuanto antes.
El historial entre Platense y Central Córdoba
El historial entre ambos está muy parejo: de 11 enfrentamientos, Platense ganó 4, Central Córdoba también 4 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este lunes. El duelo más reciente, en abril, fue un partidazo que terminó 4-3 a favor de Central Córdoba de local, así que la historia reciente tampoco da certezas sobre lo que puede pasar.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/04/2026
|Central Córdoba vs. Platense
|4-3
|Liga Profesional Argentina
|21/07/2024
|Central Córdoba vs. Platense
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|04/02/2024
|Platense vs. Central Córdoba
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|02/09/2023
|Central Córdoba vs. Platense
|3-2
|Liga Profesional Argentina
|04/03/2023
|Platense vs. Central Córdoba
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|19/07/2022
|Platense vs. Central Córdoba
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|21/08/2021
|Central Córdoba vs. Platense
|2-2
|Liga Profesional Argentina
|03/04/2021
|Central Córdoba vs. Platense
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|12/05/2019
|Platense vs. Central Córdoba
|0-1
|Primera Nacional
|04/05/2019
|Central Córdoba vs. Platense
|0-0
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
- Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
- Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
En síntesis
- Platense y Central Córdoba se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Platense suma 14 puntos en el torneo.
- Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.