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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Platense vs. Central Córdoba por la fecha 15 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Platense y Central Córdoba se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Platense vs. Central Cordoba, Torneo Clausura
Platense vs. Central Cordoba, Torneo Clausura

Platense recibe a Central Córdoba este lunes 2 de noviembre desde las 19:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Platense llega con la chance de meterse en zona de clasificación y lo sabe: un envión más y empieza a mirar la tabla con otros ojos. Enfrente tiene a un Central Córdoba golpeado, que necesita reaccionar rápido antes de que la crisis se le haga cuesta arriba.

No hay mucho margen para los traspiés en esta parte del campeonato, y ambos equipos llegan con necesidades distintas pero urgentes: uno para consolidarse, el otro para frenar la caída.

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La actualidad de ambos equipos

Platense viene de ganar en cancha de Gimnasia de Mendoza y llegó a los 14 puntos, aunque antes había sumado apenas un empate y una derrota en dos presentaciones como local. El equipo de Vicente López está en la mitad de la tabla y un triunfo lo acomodaría bastante en la pelea por entrar a los próximos puestos de clasificación.

Central Córdoba, en cambio, llega en caída libre. El 0-5 sufrido ante Vélez dejó heridas abiertas y se suma a la derrota anterior ante Newell's, con apenas un empate como respiro en sus últimas tres presentaciones. Está 15° con 10 puntos y necesita un resultado que le cambie el clima cuanto antes.

El historial entre Platense y Central Córdoba

El historial entre ambos está muy parejo: de 11 enfrentamientos, Platense ganó 4, Central Córdoba también 4 y hubo 3 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este lunes. El duelo más reciente, en abril, fue un partidazo que terminó 4-3 a favor de Central Córdoba de local, así que la historia reciente tampoco da certezas sobre lo que puede pasar.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/04/2026Central Córdoba vs. Platense4-3Liga Profesional Argentina
21/07/2024Central Córdoba vs. Platense0-2Liga Profesional Argentina
04/02/2024Platense vs. Central Córdoba1-0Liga Profesional Argentina
02/09/2023Central Córdoba vs. Platense3-2Liga Profesional Argentina
04/03/2023Platense vs. Central Córdoba1-1Liga Profesional Argentina
19/07/2022Platense vs. Central Córdoba2-0Liga Profesional Argentina
21/08/2021Central Córdoba vs. Platense2-2Liga Profesional Argentina
03/04/2021Central Córdoba vs. Platense0-1Liga Profesional Argentina
12/05/2019Platense vs. Central Córdoba0-1Primera Nacional
04/05/2019Central Córdoba vs. Platense0-0Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
  • Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs

En síntesis

  • Platense y Central Córdoba se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Platense suma 14 puntos en el torneo.
  • Central Córdoba suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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