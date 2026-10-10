Dónde ver EN VIVO Tigre vs. Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Con las dos últimas rachas invertidas, Tigre busca cortar una mala racha de resultados cuando reciba a Banfield este sábado 10 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna.
Ninguno de los dos pelea por nada urgente en la tabla, pero ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la mitad de la zona. Es de esos partidos que valen más por la necesidad futbolística que por la tabla en sí.
Horario del partido
- Argentina: 19:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Tigre llega golpeado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante Argentinos Juniors por 2-1, y antes cayó también frente a Vélez y Rosario Central. Con 12 puntos en 11 fechas, el local es favorito en el papel pero necesita revertir una dinámica que no lo acompaña.
Banfield, en cambio, no gana pero tampoco pierde: encadenó tres empates seguidos, el último 1-1 ante Rosario Central como local, y antes igualó con Gimnasia y Barracas Central. Con 10 unidades, el equipo visitante llega con la idea de cortar esa seguidilla de igualdades y empezar a sumar de otra manera.
El historial entre Tigre y Banfield
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Banfield, que ganó 10 de los 22 enfrentamientos frente a los 9 de Tigre, además de 3 empates. En goles, sin embargo, Tigre lleva la delantera con 27 tantos convertidos contra 23 del rival. En los últimos cruces se impuso Banfield en dos ocasiones seguidas, ambas por la mínima diferencia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Banfield vs. Tigre
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|29/08/2025
|Banfield vs. Tigre
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|26/06/2025
|Tigre vs. Banfield
|2-0
|Copa Argentina
|25/02/2025
|Tigre vs. Banfield
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|18/11/2024
|Banfield vs. Tigre
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|05/07/2023
|Tigre vs. Banfield
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|19/06/2022
|Tigre vs. Banfield
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|08/02/2019
|Tigre vs. Banfield
|4-4
|Liga Profesional Argentina
|26/01/2018
|Tigre vs. Banfield
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|29/04/2017
|Tigre vs. Banfield
|0-1
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
- Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
- Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
- Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
- Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
- Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Tigre y Banfield se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Tigre suma 12 puntos en el torneo.
- Banfield suma 10 puntos en el torneo.