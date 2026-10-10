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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Tigre vs. Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Tigre y Banfield se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Tigre vs. Banfield, Torneo Clausura
Tigre vs. Banfield, Torneo Clausura

Con las dos últimas rachas invertidas, Tigre busca cortar una mala racha de resultados cuando reciba a Banfield este sábado 10 de octubre en el Estadio José Dellagiovanna.

Ninguno de los dos pelea por nada urgente en la tabla, pero ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la mitad de la zona. Es de esos partidos que valen más por la necesidad futbolística que por la tabla en sí.

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Horario del partido

  • Argentina: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Tigre llega golpeado: perdió sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante Argentinos Juniors por 2-1, y antes cayó también frente a Vélez y Rosario Central. Con 12 puntos en 11 fechas, el local es favorito en el papel pero necesita revertir una dinámica que no lo acompaña.

Banfield, en cambio, no gana pero tampoco pierde: encadenó tres empates seguidos, el último 1-1 ante Rosario Central como local, y antes igualó con Gimnasia y Barracas Central. Con 10 unidades, el equipo visitante llega con la idea de cortar esa seguidilla de igualdades y empezar a sumar de otra manera.

El historial entre Tigre y Banfield

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Banfield, que ganó 10 de los 22 enfrentamientos frente a los 9 de Tigre, además de 3 empates. En goles, sin embargo, Tigre lleva la delantera con 27 tantos convertidos contra 23 del rival. En los últimos cruces se impuso Banfield en dos ocasiones seguidas, ambas por la mínima diferencia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Banfield vs. Tigre1-0Liga Profesional Argentina
29/08/2025Banfield vs. Tigre1-0Liga Profesional Argentina
26/06/2025Tigre vs. Banfield2-0Copa Argentina
25/02/2025Tigre vs. Banfield1-0Liga Profesional Argentina
18/11/2024Banfield vs. Tigre0-1Liga Profesional Argentina
05/07/2023Tigre vs. Banfield1-2Liga Profesional Argentina
19/06/2022Tigre vs. Banfield0-1Liga Profesional Argentina
08/02/2019Tigre vs. Banfield4-4Liga Profesional Argentina
26/01/2018Tigre vs. Banfield1-2Liga Profesional Argentina
29/04/2017Tigre vs. Banfield0-1Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Barracas Central vs. Huracán — sábado 10 de octubre, 15:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Tigre y Banfield se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Tigre suma 12 puntos en el torneo.
  • Banfield suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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