Dónde ver River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Este domingo, en el Estadio Monumental de Núñez y bajo la órbita de la continuidad de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Sarmiento de Junín se encuentran frente a frente en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Los encabezados estratégicamente por Marcelo Gallardo llegan a este encuentro con varias bajas, pero también con los retornos de Maximiliano Meza y Sebastián Driussi a la lista de concentrados. A su vez, lo hacen envueltos en grandes urgencias debido a los últimos malos resultados cosechados.

Paralelamente, el Verde de Junín llega a la cancha de River con la intención de dar el gran golpe sobre la mesa ante uno de los principales candidatos al título. Sarmiento necesita rescatar por lo menos una unidad para enderezar el rumbo tras la derrota contra Gimnasia de la fecha pasada.

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El puntapié inicial de este partido entre River Plate y Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional será a las 19:15 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo solamente podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de TNT Sports.

Los convocados de River

La lista de convocados de River vs. Sarmiento. (Foto: Prensa River)

