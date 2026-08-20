El estremecedor descargo de Jonatan Gómez sobre su adicción al juego

Jonatan Gómez atraviesa una complicada situación personal debido a su adicción al juego. El mediocampista con pasado en Racing y Argentinos Juniors, libre desde su reciente salida de Sarmiento, confesó su ludopatía y aseguró haber recibido amenazas de parte de una casa de apuestas clandestina.

“Perdí todo. Yo hoy perdí todo. Yo estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada, tengo un proceso en el cual no sé si voy a poder volver a jugar al fútbol,que es lo que más me gusta”, confesó en una entrevista con el medio MargaTV, en donde aseguró que ahora está “controlado y medicado”.

Gomez reveló que tiene una deuda de 50 mil dólares con una plataforma de apuestas ilegal. En una denuncia, el jugador aseguró haber sido amenazado y obligado a firmar cuatro pagarés por una suma superior al medio millón de dólares, lo que derivó en un embargo de una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias.

“Las etapas se cortan cuando te meten un palazo, cuando tu mujer se entera o cuando alguien se entera o, como en este caso, cuando uno tiene una deuda y no sabe cómo salir y por temor se esconde. Esto es una droga. Es más silencioso, porque puedo estar hablando y puedo tener el teléfono en la mano y no te das cuenta de que estoy jugando“, explicó.

Y soltó: “Cambiaría todo. La plata, el momento, todo, para tener paz, para que mis hijos me vean feliz, porque hace mucho tiempo que no me ven feliz y para que toda la gente que estuvo al lado mío y a la que le hice daño no sufra como sufrió. Todo lo que tengo. Todo, absolutamente todo”.