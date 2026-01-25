Tras el interés de Estudiantes, Gustavo Costas reveló la postura de Racing con Marcos Rojo: “No le cierro las puertas”

El sábado fue el debut de Racing en el Torneo Apertura 2026, donde perdió 2-1 ante Gimnasia yEsgrima de La Plata, pero no fue la única noticia que sacudió al ambiente. Como el mercado de pases todavía sigue abierto, las novedades están a la orden del día y esta vez no fue la excepción. Después de días de rumores, la salida de Marcos Rojo podría concretarse y Gustavo Costas dio su opinión.

Hay varios ítems a aclarar. Estudiantes de La Plata lo quiere lo antes posible, pero no busca hacer un desembolso para comprarlo sino que pretende que llegue con el pase en su poder y solo abonar su sueldo, mientras que en contraparte la Academia quiere recibir dinero a cambio. Un dato fundamental a tener en cuenta es que el zaguero central tiene contrato por seis meses más.

Lo cierto es que, al término del encuentro correspondiente a la primera fecha del campeonato, el entrenador realizó la conferencia de prensa protocolar y se refirió a esta cuestión. “Yo no le cierro las puertas a nadie, menos a los jugadores“, sentenció Costas en primera instancia. “Es un tema que hay que decidir entre Racing y Estudiantes ahora“, manifestó el DT inmediatamente después.

Marcos Rojo y Gustavo Costas en Racing Club. (Racing)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el experimentado entrenador amplió su discurso al respecto. “No me enojo para nada“, aclaró para que no queden dudas de su postura. “Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí“, expresó sobre sus raíces como jugador. Y por si quedaban dudas del vínculo entre ellos, sostuvo: “He hablado mucho con él“.

Vale destacar un hecho clave que podría ser un condicionante en esta nueva novela que empezó a florecer en las últimas horas: Rojo no concentró ante Gimnasia por decisión de Costas. Esta particularidad no menor puede ser la señal de que el acuerdo entre Estudiantes y Racing puede destrabarse en cuestión de días, por lo que el defensor de 35 años no integró la nómina de convocados.

Marcos Rojo y Gustavo Costas en Racing Club. (Getty Images)

Además, cabe recordar que Marcos tiene un contrato por productividad, pero jugó muy poco desde su arribo, lo que significa que percibió un bajo ingreso salarial. En su estadía en la Academia, disputó un total de 8 partidos oficiales, siendo 6 como titular. En ese contexto de incertidumbre total, podría volver a Estudiantes después de una tirante relación por su anterior arribo a Boca.

