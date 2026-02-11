Fue campeón con Racing y ahora vende oro en las calles de Villa Tranquila: “Cheto, hermano”

A sus 32 años, Leonel Miranda no tiene club y en las últimas horas se viralizó un video en el que se encontraba con un conocido para venderle un anillo de oro en plena calle de Villa Tranquila, un barrio de Avellaneda que queda cerca de la Isla Maciel del lado de Provincia y del barrio de Barracas en la Ciudad de Buenos Aires. Lolo, que supo jugar en Independiente, ser campeón en Racing y pasar por la MLS y la Liga MX, pretende seguir jugando al fútbol y que se le abran puertas.

No es sencillo el presente de Lolo Miranda, quien allá por la temporada 2012/13 debutó en la Primera de Independiente, tras vivir el descenso y jugar en la B Nacional, el mediocampista estuvo dos años en la MLS, para luego regresar a Argentina y jugar en Defensa y Justicia en gran nivel. Tras un breve paso por Tijuana de México, Lolo volvió al país para vestir la camiseta de Racing.

En Racing fue campeón del Trofeo de Campeones y de la Supercopa Internacional de 2022. Permaneció en el club hasta 2024 y allí comenzó la debacle futbolística: breve paso por Tigre en la segunda mitad de aquel año, luego estuvo seis meses en Banfield y en la segunda mitad de 2025 vistió los colores de San Telmo. Actualmente está sin club y a la espera de oportunidades.

Lolo Miranda en Banfield. (Foto: Getty).

Venta de oro en la calle

En las últimas horas se hizo viral un video de Lolo Mirando vendiendo un anillo de oro en Villa Tranquila, el barrio donde vive su madre. El comprador, un conocido de Lolo, llegó con una cámara para filmar el encuentro y allí todo fue sumamente cordial.

El futbolista le explicó que estaba sin movilidad porque le habían chocado el auto en la puerta de lo de la madre. Luego sacó el anillo de oro, le contó que se lo mandó a hacer en la época en la que jugaba en Racing, pero que debe venderlo por la situación actual y allí salió el tema del fútbol. Lolo le comentó que estaba sin club y que le gustaría al menos tener la oportunidad de jugar seis meses en algún equipo.

Luego llegó la parte en la que hicieron negocios. Pesaron el anillo, acordaron el valor en dólares y Miranda lanzó: “Cheto, hermano”, tras el pesaje, que dio 12,8 gramos, pero que fue redondeado para arriba. El comprador desembolsó los 1170 dólares, se saludaron y la transacción finalizó.

