Ni Boca ni River: el torneo en Dubái al que Racing llegó como el único argentino y enfrentará a Real Madrid, Inter Miami y Chelsea

No caben dudas de que el presente de Racing es totalmente diferente al que se pudo ver a lo largo de los últimos 25 años. Primero con la presidencia de Víctor Blanco, y ahora con la de Diego Milito, se extirparon los problemas institucionales y las noticias son exclusivamente deportivas.

Ahora, para seguir creciendo a nivel deportivo e institucional, a los juveniles de la Academia los invitaron a Dubái para afrontar un certamen internacional junto a Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern Múnich, Chelsea, Flamengo, Ajax, Inter Miami y Celta de Vigo, entre otros.

El gran nivel que está teniendo dentro de las categorías formativas, algo que ya se vio durante 2025 en el Mundial de Clubes Sub 18 (perdió la final frente a Barcelona), provocó que priorizaran a los de Avellaneda por sobre Boca y River. Por lo tanto, es el único equipo argentino que estará en la competencia.

Según informaron desde la institución, por medio de su web oficial, “la invitación que Michel Salgado, figura histórica y multicampeón con Real Madrid entre 1999 y 2009, le hiciera de manera directa a Diego Milito, presidente de La Academia”. De esta manera, viajarán hasta Emiratos Árabes Unidos, que será sede de la U13 Dubai Intercontinental Football Cup para jugadores de la categoría 2013.

El campeonato se jugará en modalidad de nueve contra nueve, primero en fase de grupos y luego en partidos de eliminación directa, entre el 12 y el 15 de febrero. De hecho, la delegación racinguista ya viajó con rumbo hacia Oriente Medio para afrontar los encuentros.

El fixture de Racing en el Grupo H

Jueves 12 de febrero, 06:00 – Racing vs. Ultímate Integral

Jueves 12 de febrero, 13:30 – Fursan Hispania vs. Racing

Viernes 13 de febrero, 06:00 – Racing vs. Ahman Club 1974

Aclaración: los horarios corresponden a Argentina.

