En los últimos días, una noticia que sacudió al ambiente del fútbol argentino está vinculada a Emmanuel Gigliotti y su retiro como futbolista profesional. Ahora, a poco más de una semana de que se haga oficial, él mismo rompió el silencio en una entrevista y reveló un hecho desconocido que vivió: Pablo Migliore le pegó durante un altercado cuando compartían vestuario en San Lorenzo.

El Puma arribó al Ciclón a mediados de 2011 y se quedó un año hasta mitad de 2012, mientras que el Loco arribó en 2009 hasta que se fue en 2013. Durante aquella estadía en la que consiguieron la permanencia tras la recordada promoción ante Instituto, se vivió un acontecimiento particular que tuvo a ambos como protagonistas, junto a Jonathan Bottinelli, otro referente de ese plantel.

Lo cierto es que, tras una acalorada discusión entre el arquero y el defensor, el delantero quiso separar para que no pase a mayores. “Yo me comí un tortazo del Loco por defender a Botti“, confesó Gigliotti dando a entender que fue agredido por Migliore en aquel entonces. “Lo iba a matar y me comí un tortazo“, agregó después sobre por qué intentó resguardar al experimentado zaguero central.

Pablo Migliore, durante su estadía en San Lorenzo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto durante la entrevista con ESPN en el programa F90. “Me pegó con la mano abierta, sino todavía estoy tirado“, reveló entre un poco de verdad y otro tanto irónico. “Arquero y boxeador. Le encantaba pelear. Aparte se sacaba la remera y empezaba a las piñas“, recordó el atacante que se retiró recientemente.

Un dato importante a destacar es que Migliore es boxeador. Además de su 1.90 metros de altura, su cuerpo entrenado y sus múltiples tatuajes que imponen más que respeto, el arquero tenía experiencia en peleas. No conforme con eso, por si quedaban dudas, también estuvo preso. Dicho acontecimiento fue durante su paso por San Lorenzo, que tuvo varios episodios que sobresalieron.

Gigliotti sobre su paso por Boca y el penal atajado por Barovero

En otro momento, Emmanuel Gigliotti también se tomó unos segundos para recordar su paso por Boca y el todavía recordado penal que le atajó Marcelo Barovero durante un duelo ante River por la Copa Sudamericana 2014. “A veces lo pienso, sería un mentiroso si digo que no porque la gente lo recuerda. También pienso en qué hubiese pasado si había VAR“, manifestó el goleador.

Siguiendo por el mismo camino sobre su estadía en el Xeneize, el Puma también se tomó unos segundos para resaltar dicha etapa, incluso a pesar de ese suceso que lo marcó negativamente. “Siempre me quedo con lo bueno, después viví una etapa maravillosa en Independiente, quizás la mejor de mi carrera, y capaz fue gracias a eso“, expresó durante la entrevista el centrodelantero.

