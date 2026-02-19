Es tendencia:
Martín Palermo y Martín Demichelis son candidatos a reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata

Luego de la salida del Barba, que seguirá su carrera en Atlético Mineiro, en el Pincha ya tienen dos candidatos para sucederlo.

Por Julián Mazzara

Eduardo Domínguez dejó de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata.
Estudiantes de La Plata se mueve muy rápido para encontrarle un reemplazo a la salida de Eduardo Domínguez, quien sorprendió a todos y continuará con su carrera en Atlético Mineiro.

Los directivos del Pincha necesitan encontrar al sucesor del Barba, ya que no solo tienen por delante el partido de este fin de semana ante Sarmiento, que será el cotejo en el que se despedirá de los hinchas y también del Estadio Jorge Luis Hirschi, sino que también la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

En este caso, según pudo saber BOLAVIP, los apuntados son Martín Demichelis y Martín Palermo, quienes se encuentran sin trabajo luego de sus pasos por Monterrey y Fortaleza, respectivamente. No solo tienen experiencia a nivel internacional, sino que también en el fútbol argentino.

Por el momento, el ex entrenador de River, donde tuvo su primer paso por el torneo doméstico, ya sabe lo que es ganar campeonatos y competir en un equipo de renombre, ya empezó a negociar con Juan Sebastián Verón y, por estas horas, está cerca. Pero, en el caso de que no lleguen a buen puerto, el Titán está en la gatera y a la espera de un llamado.

Martín Demichelis y Martín Palermo son candidatos a reemplazar a Domínguez. (Getty Images)

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes

Desde su llegada al elenco platense a principios de 2023, el entrenador lleva dirigidos un total de 163 partidos, con un saldo de 74 victorias, 44 empates y 45 derrotas. Además, ganó 5 títulos a nivel local.

DATOS CLAVES

  • Eduardo Domínguez deja Estudiantes de La Plata para dirigir al Atlético Mineiro de Brasil.
  • Martín Demichelis inició negociaciones con Juan Sebastián Verón para ser el nuevo entrenador.
  • Martín Palermo es la opción secundaria tras sus pasos por Monterrey y Fortaleza.
