Estudiantes complicaría la organización de AFA tras la clasificación a la final de la Libertadores

La clasificación del Pincha a la final podría condicionar la organización de los playoffs del Clausura si logra meterse entre los mejores de su zona.

Con la victoria desde el punto penal en el Maracaná, Estudiantes clasificó a la gran final de la Copa Libertadores y enfrentará a Palmeiras en la misma, buscando el sueño de levantar su quinto certamen continental en la historia.

Lo cierto es que el Pincha ya sabe que tendrá que jugar el partido que lo puede consagrar como campeón de América el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, pero esta situación podría complicar los planes de la AFA pensando en la programación para los playoffs del Torneo Clausura.

Resulta que ese fin de semana, del 28 y 29 de noviembre, se disputarán los cuartos de final del Clausura y Estudiantes corre con chances de participar. Actualmente, el equipo de Alexander Medina no forma parte de los ocho clasificados de la Zona A, pero matemáticamente tiene chances de clasificar.

En caso de lograr el pase a cuartos de final del Clausura, AFA deberá aplazar el partido que le corresponda a Estudiantes en dicha instancia. Teniendo en cuenta que las semifinales serían al fin de semana siguiente, una fecha tentativa de ese posible partido pospuesto sería entre el 2 y 3 de diciembre, para que el Pincha pueda tener un puñado de días de descanso post final y llegar con cierto resto físico a las hipotéticas semifinales.

Cabe destacar que Estudiantes está a cinco unidades de los puestos de clasificación, por lo que necesita sumar al menos seis de los nueve que quedan en juego y que Independiente y San Lorenzo no sumen más puntos.

El festejo de los jugadores de Estudiantes.

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Boca causa el mismo inconveniente con la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Ese mismo fin de semana, también se dará inicio a los octavos de final del Clausura, en donde estarán los 16 mejores equipos del fútbol argentino.

Bajo ese contexto, AFA deberá aplazar el partido que le corresponda a Boca. La fecha tentativa es el miércoles 25 del mismo mes. Todo esto, siempre y cuando el Xeneize clasifique, algo que puede sellar este domingo si le gana a Independiente.

El antecedente con el cambio de fecha en AFA

Esta situación que ocurre con Estudiantes y con Boca pasó el año pasado, con Lanús como protagonista. El sábado 22 de noviembre, el Granate venció a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Como estuvo afectado a este certamen internacional, jugó a los cuatro días frente a Tigre por el Clausura.

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En aquella oportunidad, el Granate recibió al Matador de Victoria el miércoles 26 de noviembre y su suerte no fue la mejor, debido a que perdió 1 a 0 con el gol de David Romero, por lo que quedó eliminado a los pocos días de ser campeón continental.