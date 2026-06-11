Carlos Tevez elogió a Gustavo Alfaro y recordó el mal paso de Barros Schelotto en Paraguay: “Estaba último”

El Apache analizó al seleccionado guaraní en la previa de su debut ante Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026.

Este viernes, la Selección de Paraguay hace su estreno en la Copa del Mundo 2026, donde se medirá ante Estados Unidos en el último turno de la jornada, por la primera fecha de la fase de grupos. En ese sentido, Carlos Tevez analizó la actualidad del equipo y se refirió al gran presente que atraviesa con Gustavo Alfaro, a diferencia del mal paso de Guillermo Barros Schelotto.

Cabe recordar que el Mellizo arribó al elenco guaraní el 20/10/2021 y su ciclo finalizó el 16/09/2023, interrumpiendo su contrato por pésimos resultados acumulados. Luego de una breve estadía de Daniel Garnero, el Profe llegó al combinado el 16/08/2024 y el impacto fue inmediato. Con ese panorama sobre la mesa, el Apache dio a conocer su opinión al respecto.

Gustavo Alfaro, DT de la Selección de Paraguay. (Getty Images)

Lo cierto es que, en su actual rol de panelista de ESPN, Carlitos manifestó: “Me encanta, me encanta Alfaro“. Pocos segundos más tarde, Tevez analizó el presente del seleccionado y expresó: “Me gusta porque le encontró una identidad a Paraguay“. Y por si no quedó claro, sostuvo: “Vienen agrandados como nunca los paraguayos, él lo hizo eh. Muy bueno su trabajo“.

No conforme con los elogios hacia el experimentado entrenador, se encargó de nombrar a su ex compañero y su DT en Boca, con el que no terminó en buenas formas. “Guillermo fue echado, agarró Alfaro y lo levantó. Estaba último o anteúltimo, eh“, sentenció el Apache sin titubear. Inmediatamente después, el ex futbolista del Xeneize añadió: “Tiene buen equipo Paraguay“.

Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, ex DT’s de la Selección de Paraguay. (Getty Images)

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Después de revelar su postura sobre la actualidad de Paraguay, Carlitos hizo hincapié en Gabriel Ávalos, al que dirigió y conoce a detalle. “Yo lo llevo a Independiente después de Argentinos. Le costó entrar en el club, pero una vez que se afianzó lo hizo muy bien. Es justo para el juego que tiene Paraguay. Hay que alimentarlo todo el tiempo desde los costados“, aseguró Tevez.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Fuerte Apache amplió su discurso al respecto. Además de referirse al atacante del Rojo, se tomó el tiempo de elogiar al ‘9’ de Independiente Rivadavia de Mendoza. “Álex Arce también me encanta“, deslizó para que no queden dudas sobre uno de los futbolistas con mejor presente en el fútbol argentino.

Carlos Tevez, ex jugador de la Selección Argentina. (Getty Images)

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