El club del fútbol argentino que denunció a San Lorenzo por un futbolista que hoy pertenece a Boca

Institucionalmente San Lorenzo no está pasando su mejor momento, ya que por malos manejos el club tiene diversas deudas que pagar y le han costado inhibiciones por las que no pudo incorporar a futbolistas en distintos mercados de pases. Ahora, surgió un nuevo problema debido a que recibió una nueva denuncia.

Es que, Instituto de Córdoba presentó una denuncia ante la AFA porque el club del Bajo Flores no le abonó el 30% del pase correspondiente a la transferencia de Malcom Braida a Boca, que se realizó a mediados del año pasado por 1.8 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

Malcom Braida con la camiseta de Boca. (Getty).

San Lorenzo incorporó a Braida a principios de 2023 al comprarle el 100% de los derechos federativos a la Gloria, así como también el 50% de los económicos. Tiempo después, se quedó con un 20% más, por lo que el elenco cordobés permaneció con el 30% sobre los derechos económicos.

En la transferencia de Braida a Boca, el Xeneize compró en 1.8 millones de dólares el 100% de los derechos económicos y federativos, por lo que a Instituto le correspondía cobrar 540 mil dólares brutos sobre los 1,8 millones acordados entre los clubes. Además, aclararon que no debía ingresar de manera neta, dado que del monto final debían descontarse impuestos, cargas y una prima que el jugador percibió al renovar su contrato.

Como consecuencia de esta deuda que tiene más de seis meses, desde el elenco cordobés elevaron el asunto a AFA y denunciaron para poder cobrar el porcentaje que les corresponde. Una de las maneras por las que podría obtener el dinero es con los derechos televisivos del Ciclón por la Liga Profesional.

“Por Braida, ya tenemos la denuncia en AFA, ya está la fecha de que se tienen que juntar los abogados porque no nos pagó San Lorenzo la transferencia que se hizo de San Lorenzo Boca”, explicó al respecto el presidente de Instituto, Juan Cavagliatto.

