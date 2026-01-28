Tras la victoria, Gallardo reveló por qué Chelsea eligió a River para el futuro de Kendry Páez: “Pensó en nosotros”

Luego de la victoria de River por 2 a 0 frente a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura con el doblete de Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, en donde se refirió al rendimiento de su equipo y a jugadores en particular.

Además, allí el ‘Muñeco’ confirmó la llegada de Kendry Páez, quien arribará a préstamo proveniente del Chelsea por 18 meses y que llegará este jueves al país para realizarse los estudios médicos previo a firmar su contrato con la institución y sumarse a los entrenamientos con el plantel.

“Lo confirmo. Mañana a la mañana si todo va bien estaría llegando al país. Se sumaría para hacer la revisión médica y después sumarse al plantel. Es un chico que veníamos observando, como todos saben es un jóven talento que surgió muy rápido y se fue a un club importante como Chelsea. No venía teniendo mucha continuidad, pensamos en él en el mercado pasado y no se pudo dar. Veníamos teniendo contacto, Chelsea pensó en nosotros y nos cede al jugador sin cargo porque creen que está en presencia de desarrollo y creen que la mejor opción es la de que tenga la posibilidad de que se desarrolle con nosotros”, reveló.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Hablé con el jugador, está ilusionado, sabe que viene a un gran club, muy exigente. Se hizo un acuerdo de 18 meses, que es bueno porque va a tener la posibilidad de ir conociendo al fútbol argentino, el mundo River y lo que pedimos con relación al juego. Esperemos darle las herramientas para que él pueda seguir creciendo, como se las damos a nuestros chicos de 18 años”.

Y cerró: “Páez es un jugador de mucho talento, que tiene espacio para desarrollar. No lo ha tenido en la actualidad porque fue a Chelsea, donde no tuvo espacio y fue cedido a Racing de Estrasburgo, donde le tocó alternar. Él busca sentir que su potencial se puede desarrollar y la opción de tener una chance acá para jugar por detrás del nueve o por afuera. Vamos a ver cómo se va adaptando a la dinámica nuestra”.

El análisis del partido

“En principio está bueno hacer una aclaración, de acuerdo a cómo se dieron estos partidos. Son dos partidos iniciales en los que intentamos cambiar el chip de lo que fue la frustración futbolística del año pasado. Tenemos que pensar en la reconstrucción de un equipo, que con trabajo y buenas intenciones que vimos en la pretemporada, tiene que desarrollarla en la competencia. En el primer partido fue así, ganamos en una cancha difícil con un rival siempre complicado y hoy ratificamos ante un rival que venía de ganarle a Racing. Más allá de la expulsión, estos partidos se te complican aún más porque el rival empieza a retroceder y defender cerca de su arco, entonces es más difícil encontrar los espacios y llegar con claridad”, inició sobre la victoria de su equipo.

“En el primer tiempo tuvimos buen control de juegos algunas llegadas. Se rompió con el gol de Juanfer y en el segundo tiempo cuando pasó a ser mayor la diferencia cayó la expulsión y se murió el partido. 10 contra 10, con un equipo que va perdiendo no nos llegó al arco y nunca le dimos chance de ponerse en partido. Ese es el otro partido que jugamos y me pareció muy correcto del equipo. Sirve para seguir creciendo y es lo que queríamos obtener, esa buena sensación”, agregó.

“Repetí equipo después de dos fechas jugadas, no después de mucho tiempo. Lo que pasó el año pasado ya está, no sirve de nada, solo para hacer una evaluación que hicimos y aprender de lo que nos pasó para después pensar en el presente y seguir convirtiéndonos en algo que nos sea más representativo. Es trabajo de preparación, tuvimos el tiempo suficiente como para que los refuerzos que vinieron en tiempo y forma se pudieran encajar en el equipo y en el funcionamiento. También esto de poder repetir hace a los rendimientos. Si el equipo empieza a tener funcionalidad, está bueno seguir potenciándolo y para mi manera de pensar, sin dejar de lado las otras alternativas que tengo, porque de eso se trata el equipo, que un jugador que no está sumando lo pueda hacer igual o mejor que el que no está”, cerró.

La situación de Paulo Díaz

Por otro lado, el entrenador habló sobre la situación del central chileno, quien no fue tenido en cuenta en los amistosos de pretemporada, pero finalmente se quedará en el plantel para disputar la primera parte de la temporada.

“Claramente hablo con él todos los días. Él tuvo la posibilidad de salir, encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía. En base a eso, vimos su respuesta en la pretemporada, que la hizo bien y viendo el tiempo del mercado hablamos y dijimos que si se quedaba lo iba a tener en cuenta. Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás. Él con gusto aceptó y dijo vamos para delante. Es un jugador importante más”, comentó.

El elogio a Galván

“Esto es bueno remarcarlo. Me parece que es algo que puede ser de relevancia para aquellos jóvenes jugadores nuestros que por una u otra forma no tienen el lugar en el momento y que tienen que ser cedidos a préstamo para foguearse y ver cómo responden ante otras circunstancias y otras culturas de clubes. A Tomi le llevó un poco más de tiempo el proceso, antes era mucho más precoz y ahora es más lento cuando toman forma para destacarse a cierto nivel”, inició al hablar del volante que se quedó tras volver de Vélez.

Y cerró con un mensaje para los juveniles del club: “Hay mucha urgencia, entonces a veces se queman etapas y eso confunde en muchos casos y en otros casos hay que asimilar procesos. Hay varios casos que no voy a mencionar, pero sirven para los chicos nuestros que hoy tienen que buscar un espacio para poder jugar y ese espacio no te saca, te da la chance de que puedas ver si todo lo bueno que tenés para hacer lo podes hacer en otro lugar y que nosotros lo observemos para que sea beneficioso para River. Eso lo evaluamos todo el tiempo. Vino, lo sumamos a la pretemporada, respondió bien, creció futbolísticamente y me encantan esas cosas. No me importan los nombres cuando veo esas actitudes y en base a eso tomo decisiones”.

