Instituto 0-0 Independiente por el Torneo Clausura 2025: ¡Comenzó el partido!

Este viernes a la noche y por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, Instituto recibe a Independiente en un duelo clave para la tabla de posiciones. El partido que se disputa en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El encuentro entre la Gloria y el Rojo es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Instituto e Independiente

Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Manuel Romero, Francis Mac Allister, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca.

Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzatti, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos.

ver también AFA confirmó cronograma para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y los equipos con competencias internacionales