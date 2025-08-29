Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Instituto 0-0 Independiente por el Torneo Clausura 2025: ¡Comenzó el partido!

En el Estadio Monumental de Alta Córdoba, la Gloria recibe al Rojo por la séptima jornada del campeonato doméstico.

Por Nahuel De Hoz

Manuel Roffo y Rodrigo Rey, arqueros de Instituto de Córdoba e Independiente. (Fotos: @manuroffo y Getty Images)
© GettyManuel Roffo y Rodrigo Rey, arqueros de Instituto de Córdoba e Independiente. (Fotos: @manuroffo y Getty Images)

Este viernes a la noche y por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025, Instituto recibe a Independiente en un duelo clave para la tabla de posiciones. El partido que se disputa en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El encuentro entre la Gloria y el Rojo es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Instituto e Independiente

Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Manuel Romero, Francis Mac Allister, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca.

Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzatti, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos.

AFA confirmó cronograma para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y los equipos con competencias internacionales

ver también

AFA confirmó cronograma para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y los equipos con competencias internacionales

La decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca para la visita ante Aldosivi

ver también

La decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca para la visita ante Aldosivi

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
De la mano de los pibes, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto
Fútbol Argentino

De la mano de los pibes, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto

Gallardo elogió a Maxi Salas en la conferencia de prensa: "Es una persona noble"
River Plate

Gallardo elogió a Maxi Salas en la conferencia de prensa: "Es una persona noble"

Los puntajes 1×1 de River vs. Instituto por el Torneo Clausura: jugador por jugador
River Plate

Los puntajes 1×1 de River vs. Instituto por el Torneo Clausura: jugador por jugador

La queja que tiene a Novak Djokovic y a todo el tenis en vilo: por qué hay olor a marihuana en el US Open
Tenis

La queja que tiene a Novak Djokovic y a todo el tenis en vilo: por qué hay olor a marihuana en el US Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo