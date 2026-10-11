Internaron a Gastón Ávila tras la patada en la cara de Álex Arce en la goleada de Rosario Central a Independiente Rivadavia

El defensor presentó un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, por lo que fue trasladado al Sanatorio Mapaci.

Este domingo por la tarde, Rosario Central aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia por la fecha 12 del Torneo Clausura y le puso mucho picante a la tabla anual de cara a la recta final. Sin embargo, no todo fue emoción en el Gigante de Arroyito. Esto se debe a que Gastón Ávila fue internado a raíz de las consecuencias de la patada en la cara que le dio Álex Arce.

Así quedó el rostro del Gato Ávila, luego de la infracción por la que Alex Arce terminó expulsado en el primer tiempo de Rosario Central vs. Independiente Rivadavia… 😳 pic.twitter.com/suohJHBbkj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Cuando transcurría el minuto 39 del primer tiempo, ocurrió la jugada que cambió todo. En una acción dividida, el paraguayo golpeó con su botín el rostro del defensor sin intención, el árbitro lo amonestó pero tras la revisión del VAR fue expulsado. En ese sentido, dicha maniobra le generó problemas que se presentaron al término del partido.

TELLO EXPULSÓ A ARCE POR ESTA PATADA SOBRE ÁVILA



El árbitro del encuentro le sacó roja al delantero de Independiente Rivadavia por esta patada sobre el defensor de Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/c5lMUo4F5G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

Lo cierto es que Ávila tuvo que ser internado tras la goleada de Rosario Central frente a Independiente Rivadavia. Aunque no fue adrede, Arce lo impactó con sus tapones en la cara y eso tuvo sus consecuencias. De hecho, en el parte médico oficial se informó que padece un traumatismo craneofacial izquierdo debido al fuerte golpe facial.

Así las cosas, también se reveló que en el vestuario presentó un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa. Una vez que ocurrió este acontecimiento, se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci. Allí, se le realizó una evaluación clínica y estudios por imágenes, donde permanece a la espera de su evolución clínica.

Publicidad

PREOCUPACIÓN CANALLA. Luego de la goleada 5-0 ante Independiente Rivadavia, el Gato Ávila tuvo que ser trasladado al sanatorio, ya que sufrió una conmoción en la infracción de Alex Arce, que terminó con el delantero paraguayo expulsado. pic.twitter.com/Oi5wCQCCbu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Sin ir más lejos, al término del compromiso que terminó en una abultada goleada en el Gigante de Arroyito, Ávila se fue al Sanatorio junto a los médicos. Con el claro objetivo de tener un panorama más claro de lo que padece, el zaguero central de Rosario Central llevará a cabo su evolución en las próximas horas y luego sí regresará a su domicilio.