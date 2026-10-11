Rosario Central pasó por arriba a Independiente Rivadavia, quedó puntero y sueña con la Tabla Anual

Este domingo, con el Gigante de Arroyito como testigo y como escenario, Rosario Central e Independiente Rivadavia de Mendoza se encontraron frente a frente en un partido completamente determinante entre rivales directos por la tabla anual. Además, el Canalla llegó como uno de los protagonistas de la pelea por la punta en su zona.
Así las cosas, si bien se esperaba un cotejo totalmente parejo y equilibrado entre estos dos combinados, lo cierto es que los comandados estratégicamente por Jorge Almirón fueron una verdadera aplanadora que no tuvo ningún tipo de piedad con el equipo dirigido por Alfredo Berti. Así las cosas, el anfitrión se impuso por 5-0.
Cuando transcurrían jugados 11 minutos del primer tiempo, Rosario Central tuvo a disposición un tiro penal que fue cambiado por gol por Ángel Di María. Luego, Independiente Rivadavia se quedó con un hombre menos por la discutida expulsión de Álex Arce, a instancias del VAR. Y ahí se desmoronó el castillo de naipes para la visita.
Es que, ya en la etapa complementaria, Rosario Central se floreó y sacó una diferencia realmente abultada para que delire todo su público. Jáminton Campaz (51′), el propio Di María (57′), Enzo Copetti (69′) y Marco Ruben (74′) fueron los autores de las anotaciones restantes para un equipo Canalla que terminó pisando muy fuerte.
De esta manera, Rosario Central quedó como puntero de su grupo, igualando la línea de puntos de Argentinos Juniors, que empató como visitante de Platense. Paralelamente, los de Almirón escalaron en la Tabla Anual, poniéndose solamente dos unidades por debajo del propio Independiente Rivadavia y a uno de Boca y Argentinos.
Las posiciones del Torneo Clausura
Las posiciones de la Tabla Anual
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Lanús – 41 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Independiente – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
DATOS CLAVE
- Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito.
- Ángel Di María anotó dos goles, incluyendo un penal a los 11 minutos.
- Rosario Central sumó 50 puntos y quedó cuarto en la Tabla Anual.