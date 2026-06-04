El matemático alemán que predijo a los últimos tres campeones y a 7 días del Mundial 2026 anticipó al nuevo ganador

La cuenta regresiva está a flor de piel. A siete días de lo que será el puntapié del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, siguen conociéndose diferentes opiniones y vaticinios sobre quién será el campeón.

Previo al inicio de los últimos tres certámenes, el matemático germano Joachim Klement anunció que Alemania, Francia y Argentina ganarían la competencia. Y ahora, con el sistema propio que creó previo al Mundial de Brasil 2014, que le permite analizar los contextos y probabilidades que podrían influir en cada partido para finalmente obtener al campeón, descartó que la Albiceleste se vuelva a coronar.

Luego de dar en el blanco con su nación, de la que aseguró que quedó “horrorizado cuando Alemania salió campeón por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”, también acertó con Francia y Argentina. Pero ahora indicó que será Países Bajos quien, por primera vez, alcanzará la gloria.

Memphis Depay, delantero de Países Bajos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Así como Klement indicó que los neerlandeses ganarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aseguró que superarán a España en las semifinales y se impondrá frente a Portugal en la final. Cabe destacar que en sus predicciones contempla variables fundamentales como el PBI per cápita de cada país, ya que repercute en la infraestructura deportiva, como así también el tamaño de la población, el rol que ocupa el fútbol en cada sociedad, la posición en el ranking FIFA y también admite que hay una cuota de azar.

“Si un país es demasiado frío o demasiado caliente resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. ¿Es acaso un milagro que salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014 todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?”, expresó el matemático alemán. Además, sostuvo hasta dónde llegarán los de Lionel Scaloni: alcanzarán los cuartos de final y perderán ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

En su análisis, sostuvo que Japón dará el batacazo y que se cargará a Brasil: “Está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas”, dijo para defender su proyección.

Los grupos del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Joachim Klement predijo que Países Bajos ganará el Mundial superando a Portugal.

predijo que Países Bajos ganará el Mundial superando a Portugal. Argentina será eliminada en los cuartos de final al perder contra Portugal.

será eliminada en los cuartos de final al perder contra Portugal. México y Sudáfrica jugarán el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca.