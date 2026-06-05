Lewis Hamilton le ganó a Charles Leclerc en una FP2 complicada para Franco Colapinto en Mónaco

El argentino encendió las alarmas con un golpe contra el muro que no causó daños mayores. El sábado llegará el turno de la qualy.

Se terminó la acción de viernes en Montecarlo. Durante el mediodía de Argentina, se llevó a cabo la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, que finalizó otra vez con los dos Ferrari en lo más alto, pero esta vez con Lewis Hamilton por encima de Charles Leclerc. Franco Colapinto, por su parte, volvió a ser 15°.

La escudería italiana tuvo una jornada perfecta. En esta oportunidad, fue el británico quien se posicionó como el más veloz de la sesión, girando en 1:13.026. De esta manera, superó a su compañero de equipo, que lo hizo en 1:13.137.

Alpine volvió a quedar lejos, esta vez sin ninguno de sus coches dentro del top 10. Pierre Gasly fue 11° con su vuelta más rápida en 1:14.497, mientras que el argentino volvió a terminar en la decimoquinta posición con un giro de 1:14.758.

La segunda tanda de entrenamientos libres volvió a dejar preocupaciones en McLaren, porque Lando Norris tuvo que abandonar otra vez por una falla técnica. Al campeón del mundo se le apagó el monoplaza antes de los 15 minutos de la FP2 y no pudo seguir.

La acción se retomará este sábado 6 de junio a partir de las 7:30 de la mañana (horario de Argentina) con la FP3, mientras que a las 11 será la clasificación. La carrera está programada para el domingo a las 10 y se podrá ver por Disney+.

El susto de Franco Colapinto

Colapinto encendió las alarmas con un duro golpe en la FP2 que, por suerte, no le impidió seguir en pista. Luego de un bloqueo, golpeó el muro con sus dos ruedas izquierdas en la curva 1. Luego de una ligera parada en boxes, el argentino pudo seguir la práctica con normalidad.

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Posiciones finales de la FP2

Lewis Hamilton (Ferrari): 1:13.026 Charles Leclerc (Ferrari): 1:13.137 Max Verstappen (Red Bull): 1:13.194 George Russell (Mercedes): 1:13.405 Kimi Antonelli (Mercedes): 1:13.529 Isack Hadjar (Red Bull): 1:14.087 Oscar Piastri (McLaren): 1:14.088 Nico Hulkenberg (Audi): 1:14.094 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:14.359 Oliver Bearman (Haas): 1:14.456 Pierre Gasly (Alpine): 1:14.497 Carlos Sainz (Williams): 1:14.512 Alexander Albon (Williams): 1:14.600 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:14.748 Franco Colapinto (Alpine): 1:14.758 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:14.785 Esteban Ocon (Haas): 1:14.845 Sergio Perez (Cadillac): 1:15.116 Lando Norris (McLaren): 1:15.274 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:15.294 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:15.759 Lance Stroll (Aston Martin): 1:16.174

Los horarios del GP de Mónaco

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00hs