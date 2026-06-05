Lewis Hamilton le ganó a Charles Leclerc en una FP2 complicada para Franco Colapinto en Mónaco

Se terminó la acción de viernes en Montecarlo. Durante el mediodía de Argentina, se llevó a cabo la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, que finalizó otra vez con los dos Ferrari en lo más alto, pero esta vez con Lewis Hamilton por encima de Charles Leclerc. Franco Colapinto, por su parte, volvió a ser 15°.
La escudería italiana tuvo una jornada perfecta. En esta oportunidad, fue el británico quien se posicionó como el más veloz de la sesión, girando en 1:13.026. De esta manera, superó a su compañero de equipo, que lo hizo en 1:13.137.
Alpine volvió a quedar lejos, esta vez sin ninguno de sus coches dentro del top 10. Pierre Gasly fue 11° con su vuelta más rápida en 1:14.497, mientras que el argentino volvió a terminar en la decimoquinta posición con un giro de 1:14.758.
La segunda tanda de entrenamientos libres volvió a dejar preocupaciones en McLaren, porque Lando Norris tuvo que abandonar otra vez por una falla técnica. Al campeón del mundo se le apagó el monoplaza antes de los 15 minutos de la FP2 y no pudo seguir.
La acción se retomará este sábado 6 de junio a partir de las 7:30 de la mañana (horario de Argentina) con la FP3, mientras que a las 11 será la clasificación. La carrera está programada para el domingo a las 10 y se podrá ver por Disney+.
El susto de Franco Colapinto
Colapinto encendió las alarmas con un duro golpe en la FP2 que, por suerte, no le impidió seguir en pista. Luego de un bloqueo, golpeó el muro con sus dos ruedas izquierdas en la curva 1. Luego de una ligera parada en boxes, el argentino pudo seguir la práctica con normalidad.
Posiciones finales de la FP2
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:13.026
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:13.137
- Max Verstappen (Red Bull): 1:13.194
- George Russell (Mercedes): 1:13.405
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:13.529
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:14.087
- Oscar Piastri (McLaren): 1:14.088
- Nico Hulkenberg (Audi): 1:14.094
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:14.359
- Oliver Bearman (Haas): 1:14.456
- Pierre Gasly (Alpine): 1:14.497
- Carlos Sainz (Williams): 1:14.512
- Alexander Albon (Williams): 1:14.600
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:14.748
- Franco Colapinto (Alpine): 1:14.758
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:14.785
- Esteban Ocon (Haas): 1:14.845
- Sergio Perez (Cadillac): 1:15.116
- Lando Norris (McLaren): 1:15.274
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:15.294
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:15.759
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:16.174
Los horarios del GP de Mónaco
Sábado 6 de junio
- Práctica libre 3: 07:30hs
- Clasificación: 11:00hs
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00hs