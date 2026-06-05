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Fórmula 1

Lewis Hamilton le ganó a Charles Leclerc en una FP2 complicada para Franco Colapinto en Mónaco

El argentino encendió las alarmas con un golpe contra el muro que no causó daños mayores. El sábado llegará el turno de la qualy.

Sin mejoras para Colapinto: otra vez 15° en la FP2
© Getty ImagesSin mejoras para Colapinto: otra vez 15° en la FP2

Se terminó la acción de viernes en Montecarlo. Durante el mediodía de Argentina, se llevó a cabo la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, que finalizó otra vez con los dos Ferrari en lo más alto, pero esta vez con Lewis Hamilton por encima de Charles Leclerc. Franco Colapinto, por su parte, volvió a ser 15°.

La escudería italiana tuvo una jornada perfecta. En esta oportunidad, fue el británico quien se posicionó como el más veloz de la sesión, girando en 1:13.026. De esta manera, superó a su compañero de equipo, que lo hizo en 1:13.137.

Alpine volvió a quedar lejos, esta vez sin ninguno de sus coches dentro del top 10. Pierre Gasly fue 11° con su vuelta más rápida en 1:14.497, mientras que el argentino volvió a terminar en la decimoquinta posición con un giro de 1:14.758.

La segunda tanda de entrenamientos libres volvió a dejar preocupaciones en McLaren, porque Lando Norris tuvo que abandonar otra vez por una falla técnica. Al campeón del mundo se le apagó el monoplaza antes de los 15 minutos de la FP2 y no pudo seguir.

La acción se retomará este sábado 6 de junio a partir de las 7:30 de la mañana (horario de Argentina) con la FP3, mientras que a las 11 será la clasificación. La carrera está programada para el domingo a las 10 y se podrá ver por Disney+.

El susto de Franco Colapinto

Colapinto encendió las alarmas con un duro golpe en la FP2 que, por suerte, no le impidió seguir en pista. Luego de un bloqueo, golpeó el muro con sus dos ruedas izquierdas en la curva 1. Luego de una ligera parada en boxes, el argentino pudo seguir la práctica con normalidad.

Posiciones finales de la FP2

  1. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:13.026
  2. Charles Leclerc (Ferrari): 1:13.137
  3. Max Verstappen (Red Bull): 1:13.194
  4. George Russell (Mercedes): 1:13.405
  5. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:13.529
  6. Isack Hadjar (Red Bull): 1:14.087
  7. Oscar Piastri (McLaren): 1:14.088
  8. Nico Hulkenberg (Audi): 1:14.094
  9. Gabriel Bortoleto (Audi): 1:14.359
  10. Oliver Bearman (Haas): 1:14.456
  11. Pierre Gasly (Alpine): 1:14.497
  12. Carlos Sainz (Williams): 1:14.512
  13. Alexander Albon (Williams): 1:14.600
  14. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:14.748
  15. Franco Colapinto (Alpine): 1:14.758
  16. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:14.785
  17. Esteban Ocon (Haas): 1:14.845
  18. Sergio Perez (Cadillac): 1:15.116
  19. Lando Norris (McLaren): 1:15.274
  20. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:15.294
  21. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:15.759
  22. Lance Stroll (Aston Martin): 1:16.174

Los horarios del GP de Mónaco

Sábado 6 de junio

  • Práctica libre 3: 07:30hs
  • Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00hs
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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