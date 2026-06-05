Hubo llamado de Riquelme: de qué depende la vuelta del Vasco Arruabarrena al banco de Boca

JRR movió fichas y le pasó la pelota a un tipo que conoce por de más. Si el ex lateral izquierdo da el sí, será el reemplazante de Claudio Úbeda en el puesto de DT de Boca.

El futuro del banco de Boca parece empezar a definirse. Luego de que trascienda, en las últimas horas, que el elegido por Juan Román Riquelme para asumir el cargo de entrenador es Rodolfo Arruabarrena, este viernes se dieron avances prometedores para poner fin a todo tipo de especulación con el asunto.

Es que, en concreto, el Presidente de Boca movió fichas y llamó al Vasco para ofrecerle el puesto de DT xeneize, que quedó vacante con la salida de Claudio Úbeda al culminar este primer semestre del 2026.

La información en torno a la situación es contundente: se dieron contactos formales entre Román y Arruabarrena, donde se le comunicó al Vasco que es el elegido para asumir de cara al próximo semestre, en un contexto en el que Boca deberá afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La pelota, ahora, la tiene el propio oriundo de Marcos Paz. ¿De qué depende su respuesta? Por lo pronto, el Vasco pidió unas horas para dar su respuesta concreta. La decisión, por si o por no, según pudo saber Bolavip, depende estrictamente de lo familiar. Si su entorno más cercano está dispuesto a volver a Argentina, la respuesta será positiva.

Arruabarrena, el firme candidato a DT de Boca

Cabe destacar que no dirige desde su salida de Al-Tauwoon de Arabia Saudita en febrero del 2025, y ha tenido sondeos desde Brasil y Qatar. Sin embargo, por Boca, podría regresar al país. Las sensaciones son positivas, por lo que su vuelta al banco xeneize podría materializarse ante un simple “si” de su parte a la propuesta formal de Riquelme. Horas claves.

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El deseo del Vasco Arruabarrena de dirigir a Boca

En diálogo con Bolavip, a mediados del 2025, Arruabarrena manifestó su deseo de volver a dirigir a Boca: “Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. Obviamente que me hubiese gustado poder entrar a Europa pero cuando llegué de Boca, por cuestiones reglamentarias no podía, me fui a Emiratos y ahí ya tengo un nombre. El tiempo dirá. Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas”.

Cómo fue el ciclo del Vasco Arruabarrena como DT de Boca

La primera -y hasta ahora única- etapa de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca fue entre agosto de 2014 y febrero de 2016. Su efectividad fue muy alta: de 75 partidos, ganó 47, empató 13 y perdió apenas 15, con 126 goles a favor y 60 en contra.

Bajo su conducción, el Xeneize conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015, con Carlos Tevez recién llegado de Juventus como máxima figura. El torneo local obtenido fue el primero tras cuatro años sin festejos, teniendo en cuenta que el último había sido el Apertura 2011 con Julio César Falcioni.

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Su punto débil fueron los clásicos: ganó 3 de 15, con 3 empates y 9 derrotas. Sin lugar a dudas, las caídas más dolorosas para el equipo de la Ribera fueron las eliminaciones directas de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 ante los de Marcelo Gallardo.

En síntesis