La condición física de Julián Álvarez a dos días del partido entre Argentina y Honduras

El delantero había completado los entrenamientos con normalidad lunes y martes, pero tuvo que bajar las cargas por nuevas molestias en el tobillo. Ya cuenta con el alta médica, pero la premisa es que transite la preparación con máxima precaución.

La Selección Argentina se entrena en Kansas City de cara al primero de sus partidos de preparación para el Mundial, este sábado ante Honduras, con varios futbolistas que arrastran molestias físicas o lesiones. Uno de ellos es Julián Álvarez, quien si bien no parece estar en riesgo para el estreno del próximo 16 de junio ante Argelia, sí ha tenido que hacerse estudios y bajar las cargas por las dolencias que todavía arrastra del esguince de tobillo que sufrió en la serie de semifinales de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal, que incluso le demandó infiltrarse para la revancha.

Ya pasó un mes desde el último partido que disputó el delantero, ya que en acuerdo con Diego Simeone decidió no arriesgar en los partidos que al equipo Colchonero le quedaban por disputar en LaLiga de España, y todo indica que tampoco entrará en acción ante el seleccionado de Concacaf, por lo que Lautaro Martínez tendrá la oportunidad de alinear como titular.

Si bien Julián ya recibió el alta médica, en los últimos días volvió a presentar inflamación en la zona producto de la exigencia de los entrenamientos y fue por esa razón que desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina decidieron que baje las cargas de trabajo.

El delantero completó los entrenamientos lunes y martes, llegando incluso a hacer fútbol. Pero su ausencia en la práctica abierta del miércoles generó preocupación. De todas formas, no integra la lista de futbolistas lesionados dentro de la convocatoria del cuerpo técnico. Pero la premisa es que transite con precaución la preparación hasta el debut en el Mundial ante Argelia.

"JULIÁN ÁLVAREZ YA NO ESTÁ LESIONADO"



La información y los detalles sobre el estado físico de la Araña.



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En caso que se decida preservarlo para el duelo ante Honduras, se determinará día a día si estará en condiciones de sumar minutos en el segundo de los partidos amistosos, en el que La Albiceleste se medirá ante Islandia una semana antes del estreno mundialista, el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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La posible formación de Argentina vs. Honduras

Mientras Lionel Scaloni espera por la recuperación de futbolistas como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Nico Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, además de haber decidido bajar las cargas de Julián Álvarez, ya tiene en mente la alineación titular para el amistoso de este sábado ante Honduras.

Así las cosas, el equipo que saltará a la cancha en Alabama estaría integrado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; José Manuel López y Lautaro Martínez.

Data clave

Julián Álvarez redujo las cargas de entrenamiento por una inflamación en el tobillo.

redujo las cargas de entrenamiento por una inflamación en el tobillo. Lautaro Martínez asoma como titular para el partido amistoso de este sábado contra Honduras.

asoma como titular para el partido amistoso de este sábado contra Honduras. 9 de junio será el segundo duelo amistoso frente a Islandia en Auburn, Alabama.