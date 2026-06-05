Antes de enfrentar a Honduras, Scaloni no descartó hacer cambios en la lista de 26 para el Mundial: “Seguramente puede pasar”

El DT habló por primera vez desde la llegada de la Selección a Estados Unidos y sembró dudas sobre posibles modificaciones en la lista definitiva.

La ansiedad mundialista empieza a sentirse cada vez más fuerte alrededor de la Selección Argentina. A pocos días del debut en la Copa del Mundo 2026 y en la antesala al amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni brindó su primera conferencia de prensa desde el inicio de la concentración en Estados Unidos y encendió todas las alarmas al dejar abierta abierta la puerta a modificaciones de último momento entre los 26 convocados “Seguramente puede pasar“, advirtió.

Consultado sobre el pelotó de futbolistas que trabajan de manera diferenciada y todavía atraviesan procesos de recuperación, el DT no tuvo dudas en cómo afrontará la situación. “Los chicos que entrenan aparte van mejorando. Ya sabíamos al dar la lista cómo estaba cada uno. No queremos arriesgarlos en estos partidos y la idea es que no formen parte de estos dos amistosos. Tal vez en el segundo alguno pueda jugar. A partir de allí veremos cómo evolucionan”, explicó.

Y luego profundizó todavía más sobre la posibilidad de hacer cambios. “Estamos seguros de que si alguno no está bien, se quedará afuera y eso lo tenemos en claro. Por ahora venimos bien, monitoreando y no arriesgando. Cuando llegue la última semana, que es cuando hay que acelerar, ahí tomaremos las decisiones que haya que tomar. Veremos cómo avanzan los planes de recuperación”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “La semana que viene será importante y nos dará un panorama más claro. Levantaremos las cargas y veremos en qué nivel están los que entrenan aparte. Hoy es prematuro hacer un análisis porque los estamos llevando bien para que lleguen a la semana próxima”.

🗣️ "LOS CHICOS QUE ESTÁN ENTRENANDO APARTE VAN MEJORANDO. YA SABÍAMOS, CUANDO DIMOS LA LISTA, LA SITUACIÓN DE CADA UNO. LA IDEA ES QUE NO FORMEN PARTE DE ESTOS DOS AMISTOSOS"



Scaloni se refirió a la situación de los jugadores que se entrenan diferenciados por distintas lesiones. pic.twitter.com/eAMEvPdv7A — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2026

El único caso que Scaloni se detuvo a analizar individualmente fue el de Lionel Messi, y lo hizo enviando tranquilidad. “Viene bien, se entrenó una parte con el grupo y no está completamente diferenciado. Capaz suma minutos en algunos de estos amistosos”, afirmó.

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Además, pensando en el armado del equipo que jugará ante Honduras, confirmó cómo será la planificación en el arco durante los amistosos previos al debut mundialista ante la lesión de Emiliano Martíez. “Va a atajar Juan Musso y el próximo seguramente lo haga Gero (Rulli), pero con la posibilidad de que también ataje Santi (Beltrán) si se puede”, comentó.

Por otro lado, Scaloni también habló sobre el difícil momento de dejar futbolistas afuera de la lista definitiva. “Al que no íbamos a llevar, no lo íbamos a llamar porque las excusas o posibles razones no les iban a entrar en la cabeza. Nosotros estuvimos en situaciones similares en nuestra carrera y es una sensación horrible. Creemos que lo mejor era que se enteraran cuando saliera la lista. Hay decisiones muy duras, algunas nos tuvieron pensando hasta último momento, pero creemos que fueron correctas”, expresó.

🗣️ Lionel Scaloni se refirió a la decisión del CT de no comunicarse con los jugadores que quedaron afuera de la lista de 26 para el Mundial. pic.twitter.com/S1uXHpgFf2 — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2026

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Por último, dejó en claro cuál es el primer objetivo de la Albiceleste en el Mundial. “La fase de grupos hay que pasarla. Creemos que los 26 jugadores son importantes, no hay nadie de relleno”, aseguró. Y cerró con una frase que resume la exigencia que implica defender el título: “Siempre que se juega un Mundial, Argentina va de animadora y ahora no va a cambiar”.