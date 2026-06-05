River hoy: el dinero que entra por los mundialistas y la foto de Echeverri con Mastantuono

Todas las novedades del Millonario de este viernes 5 de junio, con el plantel de vacaciones y la dirigencia trabajando en los refuerzos.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 5 de junio de 2026, con el foco puesto en el mercado de pases. La foto de Echeverri y Mastantuono que ilusionó a los hinchas, el dinero que se aseguró el Millonario de la FIFA por ceder sus jugadores al Mundial, la llegada de Mauro Arambarri es casi un hecho y los 3 jugadores que están en la mira de Independiente.

Mastantuono y Echeverri jugaron un picado con la de River

Lamentablemente, los hinchas de River no tuvieron la oportunidad de disfrutaron por mucho tiempo de ellos dos. El mercado es cada vez más agresivo y las potencias hacen prácticamente lo que quieren con los cracks latinoamericanos. Manchester City se llevó a Claudio Echeverri, mientras que Real Madrid hizo lo propio con Franco Mastantuono.

El llevárselos apurados, sin siquiera todavía haberse establecido en la Primera de River hizo que las experiencias de ambos futbolistas en sus respectivos clubes no sea la ideal. Echeverri jugó poco y nada en el City antes de marcharse a préstamo a Bayer Leverkusen primero y a Girona después. Mastantuono, por su parte, no tuvo una buena temporada en Real Madrid y podría ser cedido.

En las últimas horas se hizo público que River quiere volver a contar con Echeverri y Mastantuono. El Millonario busca que lleguen a préstamo, pero la realidad es que sus clubes difícilmente acepten que vuelvan a Sudamérica, por lo que todo quedará en un deseo.

El pasado jueves, Claudio Echeverri compartió una foto junto a Franco Mastantuono en la que ambos estaban con las camisetas de River. Mastan tenía la titular con la que brilló en su corto paso por el club, mientras que el Diablito la suplente de la última temporada.

Mastantuono y Echeverri con la de River. (Foto: @claudioehceverri_).

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El dinero que se aseguró River de la FIFA

FIFA le paga a los equipos que cedieron a sus jugadores al Mundial, pero no solamente a sus clubes actuales, sino también -en un porcentaje menor- a los que tuvieron al futbolista en los últimos dos años.

En esta oportunidad, según informó el periodista Germán Balcarce, River se aseguró que la casa madre del fútbol mundial le pague al menos 720.645 dólares, aunque la suma podrá aumentar si las selecciones de los convocados avanzan en la competición más allá de la fase de grupos, algo bastante probable.

La FIFA le paga a los clubes que ceden a sus futbolistas 10.950 dólares por día, pero la repartija es en relación a la cantidad de días que ese futbolista lleva en el club. El corte que se hace es en los últimos dos años. En el caso de River, el jugador mundialista que está hace más tiempo es Gonzalo Montiel, con 500 días.

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Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Lo sigue de cerca Kevin Castaño con 445 días, detrás aparece Juanfer Quintero con 318 días, un escalón por debajo está Matías Galarza Fonda con 214 días, en el quinto puesto está Matías Viña con 147 días y cierra la lista Kendry Páez con 120 días. Cabe destacar que Galarza Fonda, que irá al Mundial con Paraguay, sigue perteneciendo a River pese a estar por volver de su préstamo en Atlanta United.

Arambarri, a un paso de ser el segundo refuerzo

Luego de un primer semestre con altibajos, que incluyó la salida de Marcelo Gallardo, el arribo de Eduardo Coudet y la derrota en la final del Torneo Clausura, River Plate pisa el acelerador en el arranque del mercado de pases. El Millonario juega fuerte y se esperan grandes movimientos en el plantel.

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Nicolás Otamendi fue anunciado como el primer refuerzo de este período de transferencias. Libre de Benfica, el defensor de la Selección Argentina se sumará tras la disputa del Mundial 2026. Pero los de Núñez no se conforman y ya están muy cerca del segundo fichaje.

Se trata de Mauro Arambarri, tal como adelantó Germán García Grova. El uruguayo de 30 años viene de una gran temporada con Getafe en LaLiga y está a un paso de ponerse la camiseta de River para reforzar al elenco del Chacho Coudet.

La operación se daría en torno a los 5 millones de dólares por el 50% de la ficha que le corresponde al combinado español. Además, firmará un contrato, ya acordado, por 3 años y medio, es decir, hasta el final de 2029.

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Mauro Arambarri. (Foto: Getty).

Tres jugadores de River en la mira del Rojo

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP confirmó que el Rojo desea llevarse a Giuliano Galoppo. Pero no es el único futbolista millonario que siguen de cerca. De hecho, los otros dos que desean tienen pasado en Avellaneda.

Maximiliano Meza y Fabricio Bustos, que integraron los planteles que se consagraron campeones de la Copa Sudamericana en 2017 y también de la Suruga Bank en 2018, forman parte del listado que desea Gustavo Quinteros.

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Maximiliano Meza. (Foto: Getty).

Cabe destacar que a Galoppo lo buscaron en el pasado, y ahora vuelve a formar parte del radar. Eso sí, no existen ofertas formales, pero el interés está y desde River ya les abrieron la puerta de salida. Habrá que esperar a las próximas horas, pero Néstor Grindetti podría entablar conversaciones con Stefano Di Carlo para llevárselos.

DATOS CLAVE

El club River Plate se aseguró ingresos en dólares de la FIFA por ceder futbolistas.

se aseguró ingresos en dólares de la FIFA por ceder futbolistas. El mediocampista Mauro Arambarri tiene su llegada casi cerrada como nuevo refuerzo del club.

tiene su llegada casi cerrada como nuevo refuerzo del club. Los futbolistas Claudio Echeverri y Mastantuono ilusionaron a los hinchas con una reciente foto juntos.