Ante la lesión de Dibu Martínez, Scaloni evalúa la posibilidad de que Santiago Beltrán debute en la Selección Argentina: “Podría tener minutos”

En la previa al amistoso ante Honduras, el DT de la Albiceleste brindó una conferencia de prensa.

Este sábado 6 de junio, la Selección Argentina tendrá su penúltima presentación previa al debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán repetir el título logrado hace tres años y medio en Qatar. Pero a diferencia de aquella edición, el plantel llega con varios jugadores lesionados, como es el caso de Dibu Martínez.

A raíz de lo que fue la fractura que sufrió en su dedo, en la final de la Europa League, el arquero marplatense de 33 años no jugará contra Honduras, como así tampoco estará presente el martes ante Islandia. Por eso mismo, el DT nacido en Pujato dejó en claro que Juan Musso tendrá acción como titular contra los caribeños. Pero a su vez, confesó que existe la posibilidad de que Santiago Beltrán haga su estreno.

El golero juvenil formado en River, que forma parte de la delegación para los amistosos de preparación de cara a la cita mundialista, podría sumar rodaje: “Beltrán podría tener minutos en algún partido”, reveló. A lo que continuó: “Y si tenemos que tomar decisiones porque alguien no está a pleno, las tomaremos”, exclamó en base a aquellos jugadores que están sentidos físicamente y que no puedan disputar el certamen.

¡VAN A JUGAR TODOS! Scaloni confirmó que Musso atajará vs. Honduras, Rulli vs. Islandia y Beltrán también sumará minutos en los amistosos.



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Los números de Beltrán en River

Con apenas 21 años de edad, Santiago Beltrán acumula 26 partidos oficiales bajo los tres palos de River. En ese contexto, recibió 18 goles y logró diagramar 13 vallas invictas.

La presencia de Beltrán, clave para los cabuleros

Aquellos que crean en las cábalas o coincidencias desean que Santiago Beltrán entre en la lista definitiva y vaya al Mundial. El argumento es que siempre que Argentina se consagró campeón del mundo lo hizo con un arquero de River en sus filas: Fillol en el 78, Pumpido en el 86 y Armani en 2022.

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