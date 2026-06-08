La T acelera la búsqueda de un nuevo entrenador y el ex entreneador de la Selección Argentina aparece como el principal candidato.

Talleres atraviesa horas decisivas en la búsqueda de su próximo director técnico. Luego de la salida de Carlos Tevez y en medio de la necesidad de reorganizar el proyecto deportivo para el segundo semestre, la dirigencia cordobesa busca hacerse con experiencia y por eso intensificó las negociaciones con nada menos que Jorge Sampaoli, quien hoy aparece como el gran apuntado para asumir el cargo.

Según pudo saber Bolavip, el ex entrenador de la Selección Argentina mantiene conversaciones avanzadas con el presidente Andrés Fassi y su nombre tomó fuerza durante las últimas horas, al punto de convertirse en la principal alternativa para conducir al conjunto de barrio Jardín. El oriundo de Casilda se encuentra en Córdoba manteniendo reuniones con los dirigentes albiazules y ya habría recorrido las instalaciones del club.

El giro inesperado tras la caída de Anselmi

La búsqueda del sucesor de Tevez tuvo varios capítulos en los últimos días. Puertas adetro analizaron distintos perfiles de peso en el mercado sudamericano y llegó a mantener contactos con entrenadores como Juan Pablo Vojvoda, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Martín Anselmi.

Sampaoli, de último paso por Atlético Mineiro, negocia con Talleres (Getty Images).

De hecho, durante este lunes circuló con fuerza la versión de que Anselmi ya tenía un acuerdo encaminado para convertirse en el nuevo DT de Talleres. Sin embargo, con el correr de las horas el panorama cambió por completo y las negociaciones perdieron fuerza. Fue allí donde el nombre de Sampaoli pasó a ocupar el centro de escena, quien tendría el consenso de la comisión directiva para tomar las riendas del equipo.

Una cuenta pendiente en Argentina

Aunque se trata de uno de los entrenadores argentinos con mayor recorrido internacional de las últimas décadas, Sampaoli prácticamente no tuvo experiencias en la máxima categoría del fútbol argentino.

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Su único antecedente en el país fue a fines de los años ’90 en Argentino de Rosario, antes de iniciar una extensa carrera que lo llevó a dirigir en Chile, Brasil, Francia y España. Entre sus mayores logros aparece la histórica Copa América obtenida con Chile en 2015 y la Copa Sudamericana conquistada con Universidad de Chile en 2011, torneo que se quedó a las puertas de volver a conquistar el año pasado con Atlético Mineiro, el último club que dirigió hasta el momento.

Ahora, Talleres podría convertirse finalmente en su primera experiencia como entrenador en la Primera División del fútbol argentino. Mientras tanto, en Córdoba busca resolver la situación en las próximas horas.

Datos clave

Jorge Sampaoli mantiene conversaciones avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de Talleres .

mantiene conversaciones avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de . El entrenador ya recorrió las instalaciones del club cordobés tras la salida de Carlos Tevez .

. La dirigencia analizó previamente candidatos como Martín Anselmi, Juan Pablo Vojvoda y Eduardo Berizzo.