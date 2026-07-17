El Ciclón y el Matador están en plenas negociaciones para alcanzar a un acuerdo, que pareciera ir viento en popa.

No caben dudas de que Alexis Cuello es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. En ese sentido, San Lorenzo está en plenas negociaciones con Talleres, que busca comprarlo en este mercado de pases para dar un salto de calidad en su plantel. Además, la operación incluiría a Ronaldo Martínez, que dejaría Córdoba para pasar a vestir la camiseta azulgrana.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. (Getty Images)

Cabe recordar que Boca lo quiso en enero y hasta realizó varias ofertas formales para intentar ficharlo definitivamente, pero desde el Ciclón no quisieron que vaya a uno de sus principales rivales históricos. Tras haberse caído el pase, apenas 6 meses más tarde, el atacante de 26 años podría cambiar de destino y los clubes ya trabajan para alcanzar un acuerdo inminente.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, San Lorenzo y Talleres tienen negociaciones avanzadas por el traspaso de Cuello. Si bien todavía no trascendieron las cifras exactas, dentro del pacto se incluiría a Ronaldo Martínez. De esta manera, el elenco de Boedo reemplazaría la baja de Alexis, mientras que desde Córdoba bajarían el costo y se ahorrarían un sueldo.

Ronaldo Martínez, delantero de Talleres de Córdoba.

Un dato importante a tener en cuenta es que, una vez que se alcance el acuerdo total entre las instituciones, la T acelerará en lo salarial con el futbolista. Por otro lado, hay que resaltar que se estancó el pase a Rayados de Monterrey, lo que indicaría que su próximo destino será con la camiseta del Matador de Córdoba para tener una nueva experiencia en el fútbol argentino.

Publicidad

El delantero del Ciclón es oriundo de Dock Sud y nació el 18 de febrero del 2000, hace ya 26 años. A nivel profesional, surgió de las divisiones inferiores de Racing y luego tuvo pasos por Barracas Central, Instituto -clásico rival de Talleres- y Almagro, antes de arribar al conjunto de Boedo. Además, según el sitio Transfermarkt, posee una cotización de 5 millones de euros.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. (Getty Images)

En contraparte, el paraguayo nació el 25 de abril de 1996, hace 30 años, en Eusebio Ayala, Cordillera. En su carrera como futbolista, surgió de las categorías menores de Cerro Porteño y después protagonizó estadías en Capiatá, Central Norte -la primera en Argentina-, The Strongest, Resistencia, Platense -su mejor versión individual-, hasta llegar a Talleres de Córdoba.