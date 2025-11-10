Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Óscar Ruggeri se alegró por la agresión de Maxi Salas al hincha de Boca que provocó a los jugadores de River: “Lo felicito”

Tras la victoria de los de Úbeda, el delantero del Millonario tuvo una fuerte reacción contra un espectador que se burló de los de Gallardo.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Oscar Ruggeri, exfutbolista de River.
© Captura ESPNOscar Ruggeri, exfutbolista de River.

La victoria de Boca Juniors en el Superclásico de La Bombonera desató los festejos del Xeneize, que abrochó la clasificación a la próxima Copa Libertadores y quedó bien parado de cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Del otro lado, River Plate aún asimila el cachetazo y quedó con poco margen para sus objetivos.

A poco más de 24 horas del partido, las repercusiones continúan aflorando y Óscar Ruggeri fue crítico con el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo. El defensor campeón del mundo sabe lo que es jugar en ambas veredas, ya que comenzó su carrera en Boca y luego pasó a River, club con el que se siente representado.

Sin embargo, respaldó a Maxi Salas por su reacción contra el hincha Xeneize que grabó a los jugadores del Millonario mientras les hacía burla. El delantero del club de Núñez golpeó el celular de la persona que hoy está siendo investigada y podría recibir una sanción.

“Lo felicito. ¿Qué hace ese que no se sabe ni quién es filmando? No puede entrar a la cancha, estar burlándose, riéndose. ¿Quién es? A nosotros nos suspenden si hacemos gestos. Yo no sé cómo no le dieron piñoñes los que pasaron, saca la lenguita…”, disparó Ruggeri.

Ruggeri cruzó a Gallardo y puso en duda su continuidad en River

El panelista de ESPN F90 también se refirió a la actitud del Muñeco, que decidió nuevamente no asistir a la conferencia de prensa. El DT venía de renovar su contrato hasta diciembre de 2026, pero Ruggeri adelantó: “capaz termina el año, cambia de opinión y se va”.

Inluso, criticó los dichos a sus dirigidos: “Gallardo en el vestuario les dijo a los jugadores que den la cara ante la prensa. Está mal. O hablamos todos o no habla nadie. El primero que tiene que salir a hablar es Gallardo, que encima renovó. Está desorientado”.

Publicidad
Miguel Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada

ver también

Miguel Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada

DATOS CLAVE

  • El triunfo de Boca en el Superclásico aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores y complicó a River.
  • El campeón del mundo Óscar Ruggeri criticó el rendimiento de River Plate y la actitud de Marcelo Gallardo.
  • Ruggeri respaldó a Maxi Salas por golpear el celular de un hincha de Boca que lo estaba filmando.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas
Boca Juniors

Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas

El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”
River Plate

El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”

Tras la agresión de Maxi Salas, habló el hincha de Boca que recibió una piña: "Debía estar caliente"
Fútbol Argentino

Tras la agresión de Maxi Salas, habló el hincha de Boca que recibió una piña: "Debía estar caliente"

Giuliano Galoppo podría dejar River para regresar a Sao Paulo
River Plate

Giuliano Galoppo podría dejar River para regresar a Sao Paulo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo