La victoria de Boca Juniors en el Superclásico de La Bombonera desató los festejos del Xeneize, que abrochó la clasificación a la próxima Copa Libertadores y quedó bien parado de cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Del otro lado, River Plate aún asimila el cachetazo y quedó con poco margen para sus objetivos.

A poco más de 24 horas del partido, las repercusiones continúan aflorando y Óscar Ruggeri fue crítico con el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo. El defensor campeón del mundo sabe lo que es jugar en ambas veredas, ya que comenzó su carrera en Boca y luego pasó a River, club con el que se siente representado.

Sin embargo, respaldó a Maxi Salas por su reacción contra el hincha Xeneize que grabó a los jugadores del Millonario mientras les hacía burla. El delantero del club de Núñez golpeó el celular de la persona que hoy está siendo investigada y podría recibir una sanción.

“Lo felicito. ¿Qué hace ese que no se sabe ni quién es filmando? No puede entrar a la cancha, estar burlándose, riéndose. ¿Quién es? A nosotros nos suspenden si hacemos gestos. Yo no sé cómo no le dieron piñoñes los que pasaron, saca la lenguita…”, disparó Ruggeri.

Ruggeri cruzó a Gallardo y puso en duda su continuidad en River

El panelista de ESPN F90 también se refirió a la actitud del Muñeco, que decidió nuevamente no asistir a la conferencia de prensa. El DT venía de renovar su contrato hasta diciembre de 2026, pero Ruggeri adelantó: “capaz termina el año, cambia de opinión y se va”.

Inluso, criticó los dichos a sus dirigidos: “Gallardo en el vestuario les dijo a los jugadores que den la cara ante la prensa. Está mal. O hablamos todos o no habla nadie. El primero que tiene que salir a hablar es Gallardo, que encima renovó. Está desorientado”.

