La tajante postura de Juan Sebastián Verón tras el título de Estudiantes de La Plata: “No era necesario”

Fueron semanas muy complicadas para Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes de La Plata fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA tras lo que fue el pasillo de honor que le hicieron a Rosario Central, donde los jugadores dieron la espalda a sus colegas. Y luego de lo que fue el título ante Racing, rompió el silencio.

En medio de los festejos, donde se lo vio en una de las plateas, ya que no podía ingresar al campo de juego en su rol presidencial por la sanción que le aplicaron las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, la Brujita recibió el trofeo de campeón. Sí, los jugadores le entregaron la copa para que pudiera celebrar como creían que se lo merecía.

“Significa mucho. De algunos de los chicos fui compañero, y me sufrieron. Pero que hoy sean los referentes del club, con momentos buenos y malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea, es un lindo gesto” soltó en primera instancia.

Y agregó: “Pero no me lo esperaba, ni era necesario hacer. Pero se los agradezco porque me tuvieron presente en este momento“. El presidente del Pincha se mostró muy contento por la acción que tuvieron jugadores como José Sosa, Santiago Ascacíbar y Guido Carrillo, surgidos del riñón del club y que, en la actualidad, son los líderes del plantel.

Tweet placeholder

El momento en el que Verón levantó el trofeo

Tweet placeholder

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

Talleres – Supercopa Internacional 2023

Platense – Torneo Apertura

Vélez – Supercopa Argentina

Vélez – Supercopa Internacional 2024

Independiente Rivadavia – Copa Argentina

Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)

Estudiantes – Torneo Clausura

Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones

