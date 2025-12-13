River hoy: respuesta al interés por Galarza, nueva cláusula de 100 millones y el jugador que volvió de un préstamo y Gallardo podría retener

Solo falta una semana para que el plantel de River se reencuentre en el inicio de la pretemporada que Marcelo Gallardo decidió adelantar tras la temprana eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, a manos de Racing. Mientras se trabaja en la llegada de refuerzos, se confirmó que varios juveniles estarán a las órdenes del DT en esa vuelta a los entrenamientos.

El Millonario está analizando también algunas ofertas que comenzaron a llegar por futbolistas de su plantel y deberá resolver caso por caso la situación de aquellos que volvieron de sus préstamos.

La respuesta a la oferta que llegó por Galarza desde Brasil

Aunque Matías Galarza tuvo un muy pobre semestre en River, de momento no parece haber intenciones de desprenderse de un jugador que consideran todavía está en adaptación. Por eso es que desde el club decidieron desestimar una propuesta del Botafogo de Brasil, que intentó iniciar gestiones por su fichaje.

También es deseo del mediocampista permanecer en El Millonario, pues está convencido de poder revertir su imagen para a la vez llegar en el mejor nivel al Mundial de 2026 que está llamado a disputar con la Selección de Paraguay que conduce Gustavo Alfaro.

El internacional con la Selección de Paraguay se responsabilizó por la eliminación del Millonario en el Torneo Clausura.

Nueva cláusula de 100 millones

Tobías Goytía, juvenil de apenas 16 años que acaba de firmar su primer contrato como profesional, fue blindado con una cláusula de 100 millones de euros que ya se volvió una marcada política del club para el caso de sus jóvenes promesas.

“Soy un jugador con mucha dinámica, me gustan los duelos de uno contra uno porque tengo velocidad. También meter pases filtrados y asistencias para mis compañeros. Además de jugar de volante por derecha, roto permanentemente, aparezco como volante central o por la izquierda y a veces de enganche. Eso me hace ser conductor y encontrar siempre los espacios“, se describió el jugador en diálogo con la página oficial del club.

Gallardo decidirá qué hacer con Serrago

Thiago Serrago regresa a River tras su préstamo de un año en Aldosivi de Mar del Plata, sin opción de compra, y será Marcelo Gallardo el encargado de decidir si le hace un lugar para quedarse a pelear o si dispone que vuelvan a buscarle un destino en calidad de cedido.

Lo que sigue será precisamente una evaluación por parte del entrenador, pero existen posibilidades concretas de que se vaya una vez más a préstamo. Es importante remarcar que tiene contrato por un año más, hasta diciembre de 2026.

