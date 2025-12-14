Es tendencia:
Mientras negocia con River, Santiago Ascacibar puso en duda su futuro y desde Estudiantes replicaron: “No se va”

En plena vuelta olímpica tras la consagración en el Clausura, el Ruso dejó la puerta abierta a una posible transferencia, la cual sus compañeros ya intentan evitar.

Por Bruno Carbajo

La noche en el Estadio Madre de Ciudades parecía perfecta para Estudiantes de La Plata, que acababa de consagrarse campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing. Sin embargo, en medio de los festejos y con la medalla aún colgada del cuello, una declaración de Santiago Ascacibar encendió las alarmas: el capitán puso en duda su continuidad de cara al 2026, en medio del interés de River por contratarlo.

Mientras en Núñez buscan cerrar su fichaje para reforzar la mitad de la cancha, el volante central rompió el hermetismo sobre su futuro y, consultado por ESPN sobre si este había sido su último baile con la camiseta del Pincha, sembró la incertidumbre.

La verdad es que todavía estoy acá. Me queda una final más y queda pensar en el futuro. La cabeza está puesta acá hasta que termine el año y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación“, expresó Ascacíbar. Sus palabras hacían referencia al inminente Trofeo de Campeones que Estudiantes disputará el próximo 20 de diciembre ante Platense, pero el tono elegido sugirió que el ciclo podría estar cumplido.

Tweet placeholder

La respuesta inmediata de Muslera

La reacción dentro del propio plantel no se hizo esperar. Apenas unos metros más allá, Fernando Muslera, otro de los referentes del equipo, interrumpió la entrevista para enviarle un mensaje directo a su compañero como a los posibles pretendientes.

¿El Ruso? No se va, eso escuché. ¿A dónde se va a ir? No hay chance, ja. Es la bandera de este equipo“, disparó el arquero entre risas, intentando desactivar la bomba. Aunque, al retomar la seriedad, comprendió la situación profesional de su compañero: “Uno no se puede interponer en el futuro de cada uno y su recorrido. Si las cosas se presentan para el bien de él y su familia, hay que apoyar. Nadie tiene dudas de su entrega a este club. Yo le deseo lo mejor porque lo merece, sea en Estudiantes, ojalá, o donde sea“.

Tweet placeholder

Acto seguido, la respuesta de Ascacibar ante la intervención de su compañero fue, al menos, esperanzadora para los platenses. “Si me lo dice Muslera, lo tendré que pensar“, cerró, para luego irse a festejar con el resto de la delegación Pincharrata.

Cómo avanza la negociación de River por Ascacibar

La negociación, por el momento, promete ser una de las novelas de un mercado que recién comienza. River estaría dispuesto a realizar una fuerte inversión para adquirir un porcentaje de la ficha del mediocampista y ya abrió negociaciones. Sin embargo, el escenario deportivo podría cambiar la ecuación: tras el título obtenido, Estudiantes se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo disputará la Copa Sudamericana. Un dilema que podría pesar en la decisión final del mediocampista.

Datos clave

  • Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing en la final.
  • Santiago Ascacíbar sembró dudas sobre su futuro en el club ante el fuerte interés de River Plate.
  • Fernando Muslera interrumpió la nota para pedir que se quede: “Es la bandera de este equipo“.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

