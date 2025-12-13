Boca hoy: el deseo de Alan Lescano, el plan para comprar a Dybala, Márcico pide a Borja y más

Aún sin actividad, el Mundo Boca no se detiene y el mercado de pases está en el centro de la escena. Juan Román Riquelme se mueve para reforzar al equipo de la Ribera, mientras se resuelven algunas posibles salidas para el armado del plantel de 2026.

La postura de Alan Lescano ante el interés del Xeneize, el plan para incorporar a Dybala y el pedido del Beto Marcico para Miguel Borja sea refuerzo son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber en este sábado 13 de diciembre.

La postura de Alan Lescano ante el interés de Juan Román Riquelme para llevarlo a Boca

El enganche de Argentinos Juniors, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2027, está al tanto del interés que existe desde el Xeneize. Pero, hasta el momento, no hubo ninguna oferta hacia el jugador ni a la institución del barrio porteño de La Paternal. Ante esta situación, se supo cuál es la postura que posee.

Según pudo saber BOLAVIP, el surgido de las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata “gusta y mucho en Boca”. Además, a este medio le revelaron que “el jugador quiere crecer”. Y si bien “está contento con todo lo que le dio Argentinos, sabe que es el momento de emigrar”.

La salida de tres jugadores de Boca sería clave para que Riquelme cierre a Paulo Dybala

Que Boca quiere sumar a Paulo Dybala en sus filas no es ninguna novedad. Qué equipo del mundo no querría tener un jugador de sus características en su plantel. Lo que tampoco es una novedad es que el cordobés es hincha del club y que Leandro Paredes, íntimo amigo suyo, es hoy el capitán y referente del Xeneize.

Resulta que Boca se deshizo de varios salarios que oscilaban entre los más altos del plantel con las salidas recientes de Marcos Rojo, Sergio Romero y la más actual con el adiós definitivo a Frank Fabra. Gracias a los millones por año que el club se ahorrará sin esos contratos elevados, el Xeneize hará caja para poder brindarle a Paulo Dybala el salario acorde para convertirse en refuerzo.

Marcico quiere a Borja

La simple declaración de Miguel Ángel Borja repercutió tanto en River como en Boca. El colombiano, que será futbolista del Millonario hasta el 31 de diciembre, no descartó ponerse la del Xeneize en un futuro, algo que hizo ruido en Brandsen 805 debido a las intenciones del club de contratar a un extranjero.

Quien no tuvo dudas a la hora de referirse al ex Junior fue Alberto Márcico. El ídolo del club de la Ribera, en diálogo con FM Delta, habló maravillas del oriundo de Tierralta y se pronunció a favor ante la posibilidad de contratarlo, ya que lo considera necesario para el futuro futbolístico del equipo.

Riquelme prepara dos amistosos de pretemporada para el regreso de los no socios a La Bombonera

En la dirigencia evalúan organizar dos amistosos de pretemporada con venta de entradas a no socios de Boca. Con el fin de preparar el inicio de la competición formal en 2026 y al mismo tiempo brindar la oportunidad a los fanáticos que no suelen asistir a La Bombonera, desde el club están llevando a cabo la planificación para convertirlo en realidad.

La intención es que los partidos sean dos sábados consecutivos de enero, aunque aún permanece en la etapa de planificación. A esta hora se están evaluando los posibles rivales que visiten al Xeneize para los compromisos amistosos con el fin de preparar la temporada. Aunque aún no hay claros indicios, no se descarta que sean enfrentamientos ante clubes del exterior.