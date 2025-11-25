Oscar Ruggeri fue tajante con la que considera la peor decisión de Gallardo en River: “Se desgasta y pierde energía”

Dentro del tornado que revuela sobre River desde la eliminación a manos de Racing, la única certeza que se presentó puertas adentro es la continuidad de Marcelo Gallardo para el próximo año. Y una de las voces que salió a demostrar su apoyo fue nada menos que Oscar Ruggeri.

“Marcelo es el responsable y lo tiene que solucionar. Sabe que la gente está enojada“, abrió el Cabezón en la pantalla de ESPN F90, para luego recomendarle directamente al Muñeco los pasos que debería seguir para comenzar el 2026 de buena manera. El primero de ellos será pasar la escoba sin miedo. “De 10 jugadores para arriba se van a ir. Tiene que decirles en la cara y se irán libres, a préstamo o con transferencias“, sostuvo.

“Muchos de los jugadores que compró se van a ir de River y no te extrañe que sean figuras en otro equipo. No hay contagio de ir para adelante. Pasás a ganar un partido dificilísimo y después lo terminás perdiendo“, agregó Ruggeri. Acto seguido, remarcó la manera en la que debe proceder con los refuerzos: “Traerá dos o tres jugadores de capacidad para un club como River“.

Y bajo la línea del mercado de pases, sorprendió al marcar cuál considera que fue el principal error de Gallardo desde el inicio de su segundo ciclo en el club. “El error de Gallardo fue haberse alejado de Francescoli (secretario técnico)“, sentenció. Y continuó: “Fue una buena receta y le fue bien, tenés que seguir de la misma manera. Fue el que lo trajo al club cuando nadie lo tenía. Encima tiene un perfil bajo, no sale a decir nada“.

Tras aquel cuestionamiento, dejó en claro su deseo por ver nuevamente a Gallardo enfocado a pleno en la línea de cal. “Los entrenadores tienen que ser entrenadores, no tienen que meterse en el club. Se desgasta y pierde energía en lo que tiene que hacer. Gallardo debe hacer las cosas bien“, cerró su reflexión.

Gallardo: “Esto no va a terminar así”

Tras la derrota contra Racing, el Muñeco dejó en claro que no piensa otro futuro cercano que sea revirtiendo este momento en River. “Asumo la responsabilidad pero también me tomaré estos días, como lo vengo haciendo en los últimos tiempos, de reflexión para cambiar porque esto no va a terminar así”, confesó.

Y agregó: “Termina el año de manera negativa y ya en mi cabeza empezaré a pensar de cómo seguimos y en ese cómo seguimos es empezar a trabajar desde mí. Fue un año difícil y es incómodo estar en esta situación”.

