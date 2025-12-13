Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este sábado 13 de diciembre, en la provincia de Santiago del Estero, se enfrentan Racing y Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades. El encuentro comienza a las 21:00 horas y se puede ver por ESPN Premium y TNT Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Duván Vergara y Santiago Ascacíbar en el último cruce entre la Acadé y el Pincha. (Getty Images)

La formación de Racing vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

La formación de Estudiantes de La Plata vs. Racing por el Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Racing vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Publicidad