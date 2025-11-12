Es tendencia:
Horacio Pagani cruzó a Oscar Ruggeri por su pase de Boca a River y lo trató de traidor: “Se lo dije en la cara”

El periodista reflotó la decisión del campeón del mundo en 1985 y lo criticó con fuerza.

Por Agustín Vetere

Pagani cruzó a Ruggeri.
Pagani cruzó a Ruggeri.

A través de la historia, decenas de jugadores vistieron las camisetas de los dos gigantes del fútbol argentino. Pero si a la estadística sumamos que hayan sido campeones del mundo esta lista se reducirá drásticamente. Oscar Ruggeri puede alardear con todo esto.

El exdefensor fue figura de la Selección Argentina que levantó el trofeo más deseado en el Mundial de México 1986 con Diego Armando Maradona como bandera. Sin embargo, en su carrera también carga con una importante polémica que involucra a Boca y River.

En 1985, tras haber conquistado el Metropolitano 1981 también con el astro de Fiorito, Ruggeri tomó la decisión de pasar a River junto a Ricardo Gareca en medio de una importante crisis en el club de la Ribera. Algunos todavía no perdonan aquel traspaso,

A 40 años de ese movimiento que revolucionó el mercado de pases en Argentina, Horario Pagani recordó la decisión del actual panelista de ESPN y lo criticó con dureza, además de tratarlo de traidor.

“De Ruggeri no se puede hablar. Es el más grande traidor, se lo dije en la cara”, recordó el experimentado periodista este miércoles en Carnaval Stream al revelar también el cruce entre ambos.

Ruggeri junto a Nery Pumpido y el Negro Enrique. (Foto: River Plate)

Ruggeri junto a Nery Pumpido y el Negro Enrique. (Foto: River Plate)

En la misma línea, apuntó contra el campeón del mundo por declaraciones contradictorias a lo largo de su carrera: “Este muchacho debutó en Boca, lloraba y decía que era la emoción más grande de su vida, que toda la familia es de Boca y ahora dice que es de River…”.

DATOS CLAVE

  • Oscar Ruggeri pasó de Boca Juniors a River Plate en 1985, junto a Ricardo Gareca, en medio de una crisis en el club.
  • El periodista Horacio Pagani recordó el pase de Ruggeri y lo calificó como “el más grande traidor“.
  • Pagani criticó a Ruggeri por decir ser de River tras haber llorado y declarado su emoción al debutar en Boca.
Agustín Vetere

