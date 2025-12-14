Es tendencia:
El primer gesto del Chiqui Tapia con Estudiantes tras consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dijo presente en la premiación en Santiago del Estero.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Tapia, presidente de la AFA.
© GettyClaudio Tapia, presidente de la AFA.

Este sábado se vivió una jornada especial en el fútbol argentino, donde Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing desde los penales. Tras el 1-1 en el tiempo regular, el Pincha se impuso desde los doce pasos y derrotó a la Academia, para desatar un verdadero delirio en los festejos en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Luego del golazo que convirtió Adrián Martínez, en la última jugada de los 90′ apareció Guido Carrillo para marcar el 1-1 que estiraba la historia hasta el alargue, donde tampoco se sacaron ventajas. Ya en los penales, Facundo Cambeses y Fernando Muslera atajaron un disparo cada uno pero Facundo Pardo erró el último penal y estallaron los rojiblancos en Santiago del Estero.

Lo cierto es que la imagen que llamó la atención durante la consagración fue que Claudio Tapia le entregó las medallas de campeón a los jugadores de Estudiantes. Si bien es su rol habitual como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, no hay que olvidar los constantes idas y vueltas entre el Pincha y el Chiqui, que incrementaron con el reciente polémico pasillo de honor.

Es que una relación muy distante terminó de romperse cuando Estudiantes decidió hacerle de espalda el pasillo de honor a Rosario Central hace apenas dos semanas. Allí, desde el ente regulador repartieron múltiples sanciones a los futbolistas para el próximo año y también a Juan Sebastián Verón, que se vio obligado a seguir el encuentro desde la tribuna con los hinchas.

Por ese motivo, era una verdadera incertidumbre si Tapia iba a otorgarle las medallas a los jugadores de Estudiantes durante la premiación. Aunque protocolarmente le corresponde, el enojo por el pésimo vínculo entre la AFA y el Pincha podría haber sido el desencadenante para la ausencia del mandatario. Sin embargo, dijo presente y llevó a cabo su función en condiciones normales.

Estudiantes de La Plata venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura 2025

De esta manera y a pesar de los constantes problemas que involucran a Estudiantes y a la Asociación del Fútbol Argentino, Tapia cumplió con su rol de presidente y entregó las medallas como habitualmente ocurre sin importar los equipos en cuestión. Así las cosas, el Chiqui dejó de lado las diferencias con la Brujita, que miraba atentamente desde la tribuna del estadio.

DATOS CLAVE

  • La imagen destacada de la premiación fue la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, entregando las medallas a los jugadores de Estudiantes, a pesar del pésimo y reciente vínculo entre el club y la AFA.
  • La relación entre ambos se tensó al máximo hace dos semanas, cuando Estudiantes realizó un pasillo de honor de espalda a Rosario Central.
  • Este acto derivó en múltiples sanciones por parte de la AFA a futbolistas y a Juan Sebastián Verón (quien tuvo que ver el partido desde la tribuna).
  • A pesar del conflicto y la incertidumbre sobre su presencia, Tapia cumplió su función protocolaria durante la premiación en Santiago del Estero.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

