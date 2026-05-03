Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026

Santiago Beltrán (7): Ataja bien hasta cuando el contexto es completamente adverso. No tuvo nada que hacer en el gol de Atlético Tucumán y transmitió seguridad permanentemente, despachándose incluso con una tapada clave contra Leandro Díaz.

Fabricio Bustos (4): Se mostró participativo en ataque, proyectándose permanentemente y siendo una opción para abrir la cancha. Pese a ello, nunca halló la profundidad y el criterio necesarios para lastimar. Nuevamente, endeble en el retroceso.

Germán Pezzella (2): Una nueva demostración de que no está para jugar en River. Salió extremadamente lejos y sin sentido para luego quedar en ridículo con Laméndola, desordenar a toda la defensa y generar el gol de Tesuri. Nunca se mostró firme.

Lautaro Rivero (3): A tono con su compañero de zaga: atolondrado, leyendo mal las acciones, perdiendo en los mano a mano, saliendo lejos y mal y exponiendo imprecisión con la pelota. Confirmó un presente muy complejo que hace insostenible su titularidad.

Marcos Acuña (5): Con poco, sigue siendo uno de los jugadores más parejos de River. No brilló en ningún momento, pero no cometió errores groseros y fue regular a lo largo de todo el partido. Aceptable en la marca y también a la hora de sus escaladas.

Marcos Acuña con la pelota. (Foto: Prensa River)

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Aníbal Moreno (3): Expuso fallas severas de ubicación y también en cuanto a los desplazamientos. Protagonizó lecturas equivocadas que dejaron mal parado al equipo en más de una ocasión. A su vez, no tuvo su mejor presentación desde el manejo del balón.

Tomás Galván (4): Uno de los más involucrados con la circulación de la pelota, en el afán de poder darle a River herramientas para encontrar claridad en la generación. De todos modos, a diferencia de otros partidos, no tuvo éxito en torno a ese objetivo.

Maximiliano Meza (3): Volvió a ser titular después de una larga inactividad y se notó su falta de ritmo y de estado físico. Participó intermitentemente de la generación de juego y, cuando lo hizo, no contó ni con la claridad ni con la lucidez suficientes.

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Ian Subiabre (2): Constante desde su participación, aunque también constante desde su displicencia y desde sus malas decisiones y ejecuciones. Volvió a mostrarse bastante inexpresivo, casi que sobrando las acciones y siendo reemplazado acertadamente.

Agustín Ruberto (4,5): No logró ser un dolor de cabeza para los centrales de Atlético Tucumán y solo llevó peligro de forma aislada. Pese a ello, se despachó con un par de movimientos interesantes que podrían haber culminado con mejor suerte.

Facundo Colidio (3): Empezó aceptablemente, moviéndose por todo el frente de ataque y buscando sociedades con la misión de desequilibrar. Se fue apagando contundentemente hasta caer en un pozo del que no logró salir, con pocas y malas apariciones.

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Facundo Colidio en acción. (Foto: Getty)

Ingresaron:

Lautaro Pereyra (6,5): Ni bien entró, se despachó con un par de jugadas plagadas de talento. Auspicioso de cara al futuro.

Kendry Páez (5): Se hizo cargo de la generación, siendo vertical y punzante. Arrancó bien cada acción, pero las terminó mal casi siempre.

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Maximiliano Salas (4): Más ganas que cualquier otra cosa. Buscó e intentó, pero no presentó ningún argumento válido.

Juan Fernando Quintero (4): Trató de hacerse dueño de la pelota, pero solo pudo aportar un par de lanzamientos aceptables. Poco.

Joaquín Freitas (-): Entró en la recta final del espectáculo y no pudo hacer demasiado.