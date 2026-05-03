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AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1 y fue 8º en el GP de Miami: Antonelli volvió a ganar

El argentino largará 8° y buscará sumar puntos por segunda vez en el año. Desde la pole position saldrá Antonelli.

Franco Colapinto en el Road Show de Argentina.
© AlpineFranco Colapinto en el Road Show de Argentina.

En el Autódromo Internacional de Miami se correrá el Gran Premio de Miami, el cuarto de la temporada de la Fórmula 1. Tras una buena Qualy, Franco Colapinto largará desde la octava posición, mientras que desde la pole position lo hará Kimi Antonelli.

El mismo, que se adelantó por condiciones climáticas, por lo que iniciará a las 14.00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo tanto a través de Fox Sports como de la plataforma de Disney+.

56/57 - ATACAN PIASTRI Y RUSSELL, DEFIENDEN LECLERC Y VERSTAPPEN

Impresionantes últimas vueltas. Leclerc defiende el podio y Verstappen, el quinto puesto.

55/57 - VA RUSSELL AL ATAQUE

Dos intentos del Mercedes, ambos bien defendidos por Max.

53/57 - PIASTRI VA POR LECLERC, RUSSELL POR VERSTAPPEN

Un segundo y medio entre la Ferrari y el McLaren.

Un segundo entre el Red Bull y el Mercedes.

52/57 - CINCO VUELTAS FINALES

Así las cosas por ahora: ANT, NOR, LEC, PIA, VER, RUS, HAM, COL, SAI, ALB, BEA, BOR, OCO, LIN, PER, ALO, STR, BOT

48/57 - SE DESHACEN LAS GOMAS DE VERSTAPPEN

El Red Bull perdió todo ritmo posible. Ahora lo ataca Piastri, y lo va a pasar fácil.

47/57 - LECLERC LO PASA A VERSTAPPEN

Doble intercambio de posiciones, pero finalmente la Ferrari viene más sólida y se queda con el puesto de podio.

46/57 - HAY PELEA POR EL PODIO

Leclerc lo alcanzó a Verstappen. Hay 15 vueltas de diferencia en las gomas. Mas gastadas las de Max. Veremos.

41/57 - COLAPINTO, TOTALMENTE TRANQUILO EN P8

El argentino tiene por delante a Hamilton, a 11 segundos, y por detrás a Carlos Sainz... A 11 segundos. Lo malo es que se debe estar aburriendo un poco. Lo bueno, ese P8 es un hecho de no mediar ningún sobresalto.

39/57 - RESPONDE ANTONELLI

Lando se acercó a medio segundo. Ahora, el líder del mundial responde y vuelve a poner un segundo de distancia.

37/57 - ATACA EL CAMPEÓN

Lando Norris se mete dentro del segundo de Antonelli. Falta mucho para el final de la carrera, todavía no está nada dicho.

35/57 - PELEAN RUSSELL Y PIASTRI, APROVECHA LECLERC

La Ferrari se escapa en el cuarto puesto, mientras el Mercedes y el McLaren pelean por la qunta posición. Por ahora, le pertenece al australiano.

33/57 - ANTONELLI SEÑALA PROBLEMAS CON LA CAJA

El líder de la carrera advierte problemas en su Mercedes. Por ahora tiene 1,2 de ventaja sobre Lando Norris.

ANT, NOR, VER, LEC, RUS, PIA, HAM, COL, SAI, ALB, el Top Ten por ahora.

31/57 - A BOXES COLAPINTO

Entra el argentino. Se detiene a poner duros ante la lluvia que no llega. Esperó todo lo que pudo Alpine, pero no hubo milagro. Cae otra vez al octavo puesto.

30/57 - ANTONELLI Y NORRIS LO PASAN A MAX

Con gomas nuevas, Antonelli y Norris le sacan la punta a Verstappen, que cae al tercer puesto. Colapinto aguanta y espera una lluvia salvadora.

29/57 - VERSTAPPEN PUNTERO

Paró Piastri. Max queda al frente luego de su parada temprana. Los tiene pegados a Antonelli y Norris. Colapinto es cuarto, aún sin parar.

28/57 - SIGUEN LAS PARADAS ADELANTE

Norris cede la punta. Ahora le corresponde a Piastri. Antonelli quedó por delante de Lando. También paró Hamilton. Colapinto está quinto. 

27/57 - VERSTAPPEN ES TERCERO

Max lo pasó a Hamilton y aprovecha la parada de Kimi Antonelli para ponerse tercero. Impresionante.

26/57 - VERSTAPPEN ENCIMA DE HAMILTON

Max sigue y sigue hacia adelante. Va por Lewis. Norris reporta algunas gotas de lluvia, pero nada grave, por ahora.

25/57 - MOMENTO DE LA VERDAD

Llegamos a la vuelta 25. Se esperaban lluvias para este momento. Veremos que sucede. Por ahora, todo seco.

23/57 - COMIENZA LA REMONTADA DE RUSSELL Y LECLERC

Ambos ya se meten en el top ten. Si no llueve mucho, podrían pelear incluso por el triunfo con esta parada temprana.

22/57 - EMPIEZA A JUGAR LA LLUVIA

Advierten de una ligera llovizna en parte de la pista. Podría incrementar o no, dependerá del clima per se.

22/57 - LECLERC A BOXES

Empiezan a parar los pilotos de punta. Leclerc sale atrás de Russell, que le gana la posición. Colapinto sube a P6 con esto.

LO DE VERSTAPPEN SE INVESTIGARÁ POST CARRERA

Anuncian los comisarios.

18/57 - HAY PELEAS EN PISTA

Adelante, Leclerc y Sainz luchan por el tercer puesto. Russell los mira atentamente. En mediatabla, Verstappen pasó a ambos Williams y ya es octavo. Atrás, Bortoleto se le encima a Arvid Lindblad.

16/57 - VERSTAPPEN YA VA POR EL OCTAVO PUESTO, PERO ES INVESTIGADO

La remontada de Max es tremenda. Ya está décimo, peleando con los dos Williams que tiene por delante. No obstante, los comisarios lo investigan por pisar la línea del pitlane a la salida.

También hay investigaciones para Albon y Alonso, por violaciones en bandera amarilla.

15/57 - ANTONELLI SEGUNDO. VERSTAPPEN VA POR EL TOP TEN

Kimi dio cuenta de Charles Leclerc. Atrás, Verstappen sigue su remontada. Es inminente su llegada al top ten.

13/57 - NORRIS NUEVO LÍDER

El campeón del mundo se pone al frente. Detrás suyo, ya pelean Antonelli y Leclerc.

13/57 - ARRANCA UNA NUEVA REMONTADA DE VERSTAPPEN

Max empieza a ganar posiciones desde atrás. Ya dio cuenta de Stroll, Bortoleto y Checo. Está 13.

12/57 - SE RELANZA EL GRAN PREMIO

Se va el auto de seguridad tras cinco vueltas lentas. A todo esto, Norris lo pasó a Antonelli antes del Safety y está segundo. El Top Ten:

LEC
NOR
ANT
RUS
PIA
HAM
COL
ALB
SAI
BEA

11/57 - TODAVIA NO SE RELANZA LA CARRERA, ANTICIPAN LLUVIA

Anticipan lluvia para dentro de 20 minutos, aproximadamente. Para la vuelta 25.

EL ACCIDENTE DE HADJAR

EL TOQUE ENTRE GASLY Y LAWSON CON VUELCO DEL FRANCÉS Y ABANDONO DE AMBOS

9/57 - LAWSON TAMBIÉN ABANDONA

Seguimos con auto de seguridad. Se confirma el tercer abandono, el de Liam Lawson.

LLAMAN A VERSTAPPEN A BOXES

El único en parar es el tetracampeón del mundo. Pone duras para ir al final.

6/57 - AUTO DE SEGURIDAD

Afuera de carrera Isack Hadjar y Pierre Gasly. Los dos franceses contra las barreras en diferentes zonas de la pista. GASLY VOLCÓ CON LAWSON.

5/57 - LECLERC RECUPERA LA PUNTA, VERSTAPPEN PELEA CON COLAPINTO

Cambios de posiciones: Leclerc usa la energía eléctrica y es líder. Por su parte, Max Verstappen y Colapinto luchan por el séptimo puesto.

NO HAY INVESTIGACIÓN PARA COLAPINTO

Todo legal en el incidente. Siga, siga.

4/57 - ANTONELLI VUELVE A LA PUNTA

El líder del campeonato recupera el primer puesto del Gran Premio.

ASÍ FUE LA LARGADA. CAOS TOTAL

.

3/57 - LOS COMISARIOS INVESTIGAN LA MANIOBRA DE HAMILTON Y COLAPINTO

El sobrepaso inicial de Franco a Lewis, foco de investigación de los comisarios.

2/57 - HAMILTON LO PASA A COLAPINTO, ATRÁS ES UN INFIERNO

Hamilton dio cuenta de Colapinto para ponerse sexto y dejar séptimo al argentino.

Entre la remontada de Verstappen y diferentes toques, está pasando de todo en la pista.

EN MARCHA EL GRAN PREMIO DE MIAMI

Se largó la carrera. Otra mala largada de Antonelli que pierde la punta. Trompo de Verstappen y Leclerc se pone puntero.

VUELTA PREVIA

Se retiran los mecánicos de la grilla y los pilotos salen a la vuelta previa. A punto de comenzar el Gran Premio de Miami.

Todos los pilotos salen con neumático medio, a excepción de Isack Hadjar, que con el Red Bull sale desde boxes. Había clasificado en P9, pero cambió elementos de la unidad eléctrica.

CINCO MINUTOS PARA EL INICIO DEL GP

  • VUELTAS: 57
  • LARGO: 5,412 Metros
  • DISTANCIA TOTAL: 308km
  • CURVAS: 19
  • ZONAS DE STRAIGHT MODE: 3
  • TIPOS DE CUBIERTAS: C3-C4-C5
  • HORA DE INICIO: 14:00hs (ARG)
  • TRANSMISIÓN: Fox Sports / Disney+

LOS PILOTOS SE VAN SUBIENDO A LOS AUTOS, SE CORRE EN SECO

Entre la lluvia de la mañana y la tormenta que se viene, de momento se nota mucho viento y un cielo parcialmente cubierto, pero se largará en seco.

HORA DE LA CEREMONIA DE APERTURA

Con el himno nacional, el paso de los aviones de combate y decenas de celebridades en la grilla, los instantes finales previo al inicio de la carrera se viven con gran intensidad.

21/57 - VERSTAPPEN SEXTO

Max lo pasa a Colapinto, que no opone resistencia. George Russell entra a boxes para poner duras. Cayó hasta el puesto 12.

El Top Ten: NOR, ANT, LEC, PIA, HAM, VER, COL, SAI, ALB, BEA

ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE FRANCO CON MESSI

LOS PILOTOS RUMBO A LA GRILLA

Media hora para el inicio del Gran Premio. Los pilotos llevan ya sus autos a la grilla, donde esperan los mecánicos para los últimos ajustes.

LA FÓRMULA 2 YA CORRIÓ, FUE UNA LOCURA

La Fórmula 2 disputó su Feature Race, fue competencia realmente cambiante, eterna, que se terminó por tiempo al cumplir una hora de carrera. Con lluvia extrema, piso mojado que pasó a húmero y terminó casi que con sol. 

Gabriele Mini se impuso luego de tomar la punta a vuelta y media del final. Nicolas Varrone fue sancionado y terminó en el fondo, pero llegó al final, cuando siete pilotos directamente abandonaron.

LA CARRERA SE ADELANTÓ POR PREVISIÓN DE TORMENTA ELÉCTRICA

El GP de Miami, que iba a comenzar a las 17 horas -de Argentina- finalmente se adelantó y el horario de partida está pautado para las 14 horas. La FIA lo anunció a través de las rede sociales y el motivo es claro: se esperan fuertes lluvias por la tarde y la idea es evitar parar la carrera.

En Estados Unidos, cualquier evento que se desarrolle a menos de 13km de donde se pronostica una tormenta eléctrica y cae un rayo, debe suspenderse y ser evaluada su reanudación cada 30 minutos. Esto intenta evitar la F1 adelantando el Gran Premio.

LOS CAMPEONATOS A UNA HORA DE LA CARRERA

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 68 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
  7. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 0 puntos
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 143 puntos
  2. Ferrari – 98 puntos
  3. McLaren – 61 puntos
  4. Red Bull – 20 puntos
  5. Haas – 18 puntos
  6. Alpine – 16 puntos
  7. RB – 14 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Lionel Messi presente en el GP de Miami

Junto a su familia, el capitán de Inter Miami y la Selección de Argentina se acercó a ver el GP de Miami. La particularidad es que fueron vestidos de Mercedes, la escudería que domina en la temporada.

Hadjar fue sancionado en la previa de la carrera

Debido a que no cumplió con la dimensión reglamentaria de la tabla del suelo en su monoplaza por 2 milímetros de más, el piloto de Red Bull Racing que iba a largar desde el puesto 9° tendrá que hacerlo desde el 22°

La parrilla de largada del GP de Miami

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hulkenberg (Audi)
  11. Liam Lawson (RB)
  12. Ollie Bearman (Haas)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Estebab Ocon (Haas)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Arvid Lindblad (RB)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Sergio Pérez (Cadillac)
  21. Gabriel Bortoleto (Audi)
  22. Isack Hadjar (Red Bull)
Germán Celsan
Germán Celsan
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