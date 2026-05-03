Franco Colapinto tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1 y fue 8º en el GP de Miami: Antonelli volvió a ganar

En el Autódromo Internacional de Miami se correrá el Gran Premio de Miami, el cuarto de la temporada de la Fórmula 1. Tras una buena Qualy, Franco Colapinto largará desde la octava posición, mientras que desde la pole position lo hará Kimi Antonelli.

El mismo, que se adelantó por condiciones climáticas, por lo que iniciará a las 14.00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo tanto a través de Fox Sports como de la plataforma de Disney+.