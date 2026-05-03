Franco Colapinto tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1 y fue 8º en el GP de Miami: Antonelli volvió a ganar

En el Autódromo Internacional de Miami se correrá el Gran Premio de Miami, el cuarto de la temporada de la Fórmula 1. Tras una buena Qualy, Franco Colapinto largará desde la octava posición, mientras que desde la pole position lo hará Kimi Antonelli.
El mismo, que se adelantó por condiciones climáticas, por lo que iniciará a las 14.00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo tanto a través de Fox Sports como de la plataforma de Disney+.
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56/57 - ATACAN PIASTRI Y RUSSELL, DEFIENDEN LECLERC Y VERSTAPPEN
Impresionantes últimas vueltas. Leclerc defiende el podio y Verstappen, el quinto puesto.
55/57 - VA RUSSELL AL ATAQUE
Dos intentos del Mercedes, ambos bien defendidos por Max.
53/57 - PIASTRI VA POR LECLERC, RUSSELL POR VERSTAPPEN
Un segundo y medio entre la Ferrari y el McLaren.
Un segundo entre el Red Bull y el Mercedes.
52/57 - CINCO VUELTAS FINALES
Así las cosas por ahora: ANT, NOR, LEC, PIA, VER, RUS, HAM, COL, SAI, ALB, BEA, BOR, OCO, LIN, PER, ALO, STR, BOT
48/57 - SE DESHACEN LAS GOMAS DE VERSTAPPEN
El Red Bull perdió todo ritmo posible. Ahora lo ataca Piastri, y lo va a pasar fácil.
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47/57 - LECLERC LO PASA A VERSTAPPEN
Doble intercambio de posiciones, pero finalmente la Ferrari viene más sólida y se queda con el puesto de podio.
46/57 - HAY PELEA POR EL PODIO
Leclerc lo alcanzó a Verstappen. Hay 15 vueltas de diferencia en las gomas. Mas gastadas las de Max. Veremos.
41/57 - COLAPINTO, TOTALMENTE TRANQUILO EN P8
El argentino tiene por delante a Hamilton, a 11 segundos, y por detrás a Carlos Sainz... A 11 segundos. Lo malo es que se debe estar aburriendo un poco. Lo bueno, ese P8 es un hecho de no mediar ningún sobresalto.
39/57 - RESPONDE ANTONELLI
Lando se acercó a medio segundo. Ahora, el líder del mundial responde y vuelve a poner un segundo de distancia.
37/57 - ATACA EL CAMPEÓN
Lando Norris se mete dentro del segundo de Antonelli. Falta mucho para el final de la carrera, todavía no está nada dicho.
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35/57 - PELEAN RUSSELL Y PIASTRI, APROVECHA LECLERC
La Ferrari se escapa en el cuarto puesto, mientras el Mercedes y el McLaren pelean por la qunta posición. Por ahora, le pertenece al australiano.
33/57 - ANTONELLI SEÑALA PROBLEMAS CON LA CAJA
El líder de la carrera advierte problemas en su Mercedes. Por ahora tiene 1,2 de ventaja sobre Lando Norris.
ANT, NOR, VER, LEC, RUS, PIA, HAM, COL, SAI, ALB, el Top Ten por ahora.
31/57 - A BOXES COLAPINTO
Entra el argentino. Se detiene a poner duros ante la lluvia que no llega. Esperó todo lo que pudo Alpine, pero no hubo milagro. Cae otra vez al octavo puesto.
30/57 - ANTONELLI Y NORRIS LO PASAN A MAX
Con gomas nuevas, Antonelli y Norris le sacan la punta a Verstappen, que cae al tercer puesto. Colapinto aguanta y espera una lluvia salvadora.
29/57 - VERSTAPPEN PUNTERO
Paró Piastri. Max queda al frente luego de su parada temprana. Los tiene pegados a Antonelli y Norris. Colapinto es cuarto, aún sin parar.
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28/57 - SIGUEN LAS PARADAS ADELANTE
Norris cede la punta. Ahora le corresponde a Piastri. Antonelli quedó por delante de Lando. También paró Hamilton. Colapinto está quinto.
27/57 - VERSTAPPEN ES TERCERO
Max lo pasó a Hamilton y aprovecha la parada de Kimi Antonelli para ponerse tercero. Impresionante.
26/57 - VERSTAPPEN ENCIMA DE HAMILTON
Max sigue y sigue hacia adelante. Va por Lewis. Norris reporta algunas gotas de lluvia, pero nada grave, por ahora.
25/57 - MOMENTO DE LA VERDAD
Llegamos a la vuelta 25. Se esperaban lluvias para este momento. Veremos que sucede. Por ahora, todo seco.
23/57 - COMIENZA LA REMONTADA DE RUSSELL Y LECLERC
Ambos ya se meten en el top ten. Si no llueve mucho, podrían pelear incluso por el triunfo con esta parada temprana.
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22/57 - EMPIEZA A JUGAR LA LLUVIA
Advierten de una ligera llovizna en parte de la pista. Podría incrementar o no, dependerá del clima per se.
22/57 - LECLERC A BOXES
Empiezan a parar los pilotos de punta. Leclerc sale atrás de Russell, que le gana la posición. Colapinto sube a P6 con esto.
LO DE VERSTAPPEN SE INVESTIGARÁ POST CARRERA
Anuncian los comisarios.
18/57 - HAY PELEAS EN PISTA
Adelante, Leclerc y Sainz luchan por el tercer puesto. Russell los mira atentamente. En mediatabla, Verstappen pasó a ambos Williams y ya es octavo. Atrás, Bortoleto se le encima a Arvid Lindblad.
16/57 - VERSTAPPEN YA VA POR EL OCTAVO PUESTO, PERO ES INVESTIGADO
La remontada de Max es tremenda. Ya está décimo, peleando con los dos Williams que tiene por delante. No obstante, los comisarios lo investigan por pisar la línea del pitlane a la salida.
También hay investigaciones para Albon y Alonso, por violaciones en bandera amarilla.
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15/57 - ANTONELLI SEGUNDO. VERSTAPPEN VA POR EL TOP TEN
Kimi dio cuenta de Charles Leclerc. Atrás, Verstappen sigue su remontada. Es inminente su llegada al top ten.
13/57 - NORRIS NUEVO LÍDER
El campeón del mundo se pone al frente. Detrás suyo, ya pelean Antonelli y Leclerc.
13/57 - ARRANCA UNA NUEVA REMONTADA DE VERSTAPPEN
Max empieza a ganar posiciones desde atrás. Ya dio cuenta de Stroll, Bortoleto y Checo. Está 13.
12/57 - SE RELANZA EL GRAN PREMIO
Se va el auto de seguridad tras cinco vueltas lentas. A todo esto, Norris lo pasó a Antonelli antes del Safety y está segundo. El Top Ten:
LEC NOR ANT RUS PIA HAM COL ALB SAI BEA
11/57 - TODAVIA NO SE RELANZA LA CARRERA, ANTICIPAN LLUVIA
Anticipan lluvia para dentro de 20 minutos, aproximadamente. Para la vuelta 25.
Media hora para el inicio del Gran Premio. Los pilotos llevan ya sus autos a la grilla, donde esperan los mecánicos para los últimos ajustes.
LA FÓRMULA 2 YA CORRIÓ, FUE UNA LOCURA
La Fórmula 2 disputó su Feature Race, fue competencia realmente cambiante, eterna, que se terminó por tiempo al cumplir una hora de carrera. Con lluvia extrema, piso mojado que pasó a húmero y terminó casi que con sol.
Gabriele Mini se impuso luego de tomar la punta a vuelta y media del final. Nicolas Varrone fue sancionado y terminó en el fondo, pero llegó al final, cuando siete pilotos directamente abandonaron.
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LA CARRERA SE ADELANTÓ POR PREVISIÓN DE TORMENTA ELÉCTRICA
El GP de Miami, que iba a comenzar a las 17 horas -de Argentina- finalmente se adelantó y el horario de partida está pautado para las 14 horas. La FIA lo anunció a través de las rede sociales y el motivo es claro: se esperan fuertes lluvias por la tarde y la idea es evitar parar la carrera.
En Estados Unidos, cualquier evento que se desarrolle a menos de 13km de donde se pronostica una tormenta eléctrica y cae un rayo, debe suspenderse y ser evaluada su reanudación cada 30 minutos. Esto intenta evitar la F1 adelantando el Gran Premio.
LOS CAMPEONATOS A UNA HORA DE LA CARRERA
Campeonato de pilotos de la F1 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
George Russell (Mercedes) – 68 puntos
Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
Liam Lawson (RB) – 10 puntos
Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
Alex Albon (Williams) – 0 puntos
Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores de la F1 2026
Mercedes – 143 puntos
Ferrari – 98 puntos
McLaren – 61 puntos
Red Bull – 20 puntos
Haas – 18 puntos
Alpine – 16 puntos
RB – 14 puntos
Audi – 2 puntos
Williams – 2 puntos
Aston Martin – 0 puntos
Cadillac – 0 puntos
Lionel Messi presente en el GP de Miami
Junto a su familia, el capitán de Inter Miami y la Selección de Argentina se acercó a ver el GP de Miami. La particularidad es que fueron vestidos de Mercedes, la escudería que domina en la temporada.
Hadjar fue sancionado en la previa de la carrera
Debido a que no cumplió con la dimensión reglamentaria de la tabla del suelo en su monoplaza por 2 milímetros de más, el piloto de Red Bull Racing que iba a largar desde el puesto 9° tendrá que hacerlo desde el 22°
Periodista y relator con experiencia en medios como Infobae, Mundo G, Deportemas y Rugby Champagne. Forma parte de Futbol Sites desde 2018 y en Bolavip se especializa en fútbol europeo y deporte motor. Además, es relator del Campeonato Argentino de Motocross para Carburando TV.