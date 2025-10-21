Es tendencia:
Leandro Díaz y un tenso momento tras la caída de Atlético Tucumán: se quiso pelear con un plateísta y casi le abren la puerta

El Decano cayó ante San Lorenzo en condición de local y los hinchas estallaron contra los jugadores, que habían decidido no concentrar.

Por Lautaro Toschi

Leandro Díaz se peleó con un plateísta
Atlético Tucumán atraviesa días complicados desde lo institucional. El plantel decidió no concentrarse en la previa al partido contra San Lorenzo por las deudas que la dirigencia mantiene y eso no cayó nada bien. El pasado lunes, el Ciclón derrotó 2 a 1 al Decano a domicilio y los hinchas estallaron contra los futbolistas, pese a que el equipo sigue en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

Leandro Díaz, popularmente conocido como el Loco identificó a un plateísta que lo insultaba, lo invitó a pelear y le pidió a un colaborador que abra la puerta. Increíblemente, el asistente estuvo a punto de abrirla, pero se lo impidieron, por lo que el Loco no tuvo acceso a la platea.

La palabra del Loco Díaz

En diálogo con ESPN, el Loco afirmó: “Somos autocríticos, sabemos que no estamos jugando bien, que no pudimos ganar, pero se vivió un ambiente difícil con todo en contra. Nosotros entendemos a la gente y yo más porque soy hincha y sé cómo son las cosas. A nosotros no nos hace falta la plata”

Además, agregó: “Pasaron muchas cosas. Yo estaba en Lanús en febrero y me llamó Acosta y me dijo que venga a darle una mano que tenemos que salvarnos del descenso, pero yo no pedí nada, vine y doy la cara, pero la dirigencia no da la cara nunca, prometen cosas que no cumplen y es muy difícil”.

“Cuando vamos a jugar a Buenos Aires contra River o Boca todos los dirigentes se pelean por ir, pero es así. No me importa lo que pasé de acá adelante, yo acá vine y no es por plata. Van a ser mis últimos partidos con Atlético Tucumán, era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero no se va a poder dar. Ojalá la gente me sepa entender”, concluyó el atacante.

