Sin Adam Bareiro, los 24 jugadores de Boca convocados para la visita a Barcelona por la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ultima detalles para su viaje a Ecuador, dónde enfrentará el próximo martes a Barcelona de Guayaquil en el marco de la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este domingo, Claudio Úbeda entregó la lista de convocados para este duelo.

Sifón citó a 24 futbolistas para este cruce trascendental en la pelea por la clasificación a los octavos de final de la cita internacional. El club de la Ribera viajará con una sensible baja, la de Adam Bareiro. Por doble amarilla, el paraguayo fue expulsado ante Cruzeiro, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

De esta manera, solo hay una modificación en la lista con respecto a la delegación que viajó a Santiago del Estero para la victoria por 2-1 ante Central Córdoba en el Torneo Apertura. Es la inclusión de Fernando Rodríguez, el tercer arquero ante la lesión de Agustín Marchesín.

Con los 24 futbolistas citados por Úbeda, el Xeneize intentará conseguir tres puntos cruciales en un complicado terreno. Es que, hasta el momento, hay tres líderes de la zona con 6 unidades cada uno. Barcelona es el último, sin puntos hasta el momento.

En ese contexto, los de Úbeda intentarán mantenerse en lo más alto, dejando todavía afuera de la pelea al equipo que cuenta con Darío Benedetto como su principal referencia en el ataque.

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Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

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