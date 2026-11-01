Lanús vs. Gimnasia de Mendoza en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Lanús recibe a Gimnasia de Mendoza este domingo 1 de noviembre desde las 20:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanus. Lanús tiene la chance de meterse en zona de copas internacionales si gana y se acomodan algunos resultados, y eso le da un condimento extra a un partido que ya venía atractivo por el buen presente del local.
Son dos equipos que pelean en la misma zona de la tabla, separados por apenas cuatro puntos, así que un triunfo puede valer doble: suma de local y además complica al rival en la pelea de arriba.
La actualidad de ambos equipos
Lanús llega quinto con 24 puntos y una racha que lo tiene entre los equipos más sólidos del campeonato. Viene de empatar como visitante contra Banfield, pero antes había ganado afuera ante Platense y de local le había hecho dos sin respuesta a Vélez. El equipo muestra regularidad y eso lo instaló cómodo entre los que pelean arriba.
Gimnasia de Mendoza, en cambio, llega golpeado. Perdió sus últimos dos partidos, el más reciente de local ante Platense, y antes había caído como visitante frente a Vélez. La única alegría del tramo reciente fue el triunfo ajustado ante Newell's. Está séptimo con 20 unidades y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la parte alta de la tabla.
El historial entre Lanús y Gimnasia de Mendoza
El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez y ganó Gimnasia de Mendoza, que como local se impuso 1-0. Con apenas un antecedente, no hay mucho patrón para sacar, pero esa única vez quedó a favor del Lobo mendocino.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/04/2026
|Gimnasia de Mendoza vs. Lanús
|1-0
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Boca Juniors vs. River Plate — domingo 1 de noviembre, 15:00 hs
- Belgrano vs. Barracas Central — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs
- Newell's Old Boys vs. Unión — domingo 1 de noviembre, 18:30 hs
- Platense vs. Central Córdoba — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
- Defensa y Justicia vs. Independiente — lunes 2 de noviembre, 19:00 hs
- Independiente Rivadavia vs. Banfield — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
- Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors — lunes 2 de noviembre, 21:15 hs
En síntesis
- Lanús y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Lanús suma 24 puntos en el torneo.
- Gimnasia de Mendoza suma 20 puntos en el torneo.