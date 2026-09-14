Jordy Caicedo habló sobre la llegada de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador: “Será un orgullo ser dirigido por él”

Tras ser presentado oficialmente en las redes sociales, Marcelo Gallardo se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para comandar al equipo rumbo al Mundial 2030, sumado también a su participación en la Copa América de 2028, que aún tiene sede a confirmar.

Referido a esto, Jordy Caicedo, delantero de Huracán, habló en una entrevista con ESPN tras la victoria de su equipo ante Racing, con gol suyo incluido, y se mostró optimista con ser dirigido por el ex DT de River, a quien aún no conoce personalmente ni tuvo comunicación alguna.

“No lo conozco a Marcelo, pero lo que vi con River me parece un excelente entrenador. Si llego a trabajar con él será un orgullo ser dirigido con un técnico como él”, fueron las palabras del futbolista de 28 años, que lleva 13 goles en 24 partidos disputados en la temporada.

De cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que la Tri hará una gira con tres partidos amistosos en Asia, Caicedo cuenta con chances de formar parte de la primera nómina de convocados por Gallardo, que se dará a conocer en el transcurso de los próximos días.

Galíndez habló de la llegada de Gallardo

Por otro lado, Hernán Galíndez, arquero de Huracán y de la Selección de Ecuador, también se refirió a la llegada del ‘Muñeco’, a quien enfrentó tanto en su rol de futbolista como de entrenador. Al respecto de esto, se puso a disposición para volver a ser convocado tras disputar el Mundial.

“Un entrenador de su trayectoria y jerarquía, con todo lo que ganó, sin duda como lo dije la vez anterior, es un gran paso. Se va un gran entrenador como es Sebastián Becaccece, que hizo las cosas bien también. Ahora se oficializó lo de Marcelo, lo llegué a enfrentar dentro de una cancha. Estoy más cerca de la edad del entrenador que de mis compañeros, eso no sé si me favorece. Lo dije el partido pasado también, si me necesita Ecuador voy a estar. Depende de él si me necesita o no“, soltó.

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Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador

24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)

1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)

5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

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