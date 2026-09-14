Alpine explicó la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de la Fórmula 1: “Las carreras no siempre van como nos gustaría”

En sus redes sociales la escudería dio detalles de por qué el francés entró a pits en la última vuelta y se quedó sin chances de sumar puntos.

En el GP de España de la Fórmula 1 ocurrió una situación particular con Alpine, debido a que su piloto Pierre Gasly perdió la oportunidad de sumar puntos ya que recién en la última vuelta ingresó a los pits para hacer la parada obligatoria para cambiar los neumáticos.

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Horas después de esta carrera, en la que Franco Colapinto finalizó en la séptima posición y sumó seis puntos, a través de sus redes sociales, la escudería francesa explicó cuál fue el motivo por el que la planificación con la performance de Gasly no salió de la manera esperada.

“Las carreras no siempre van como nos gustaría. Para Pierre Gasly ese fue el caso hoy, esperamos un coche de seguridad que nunca llegó y lamentablemente la apuesta no dio sus frutos. ¡Hacia Bakú!”, fue la explicación de Alpine tras el P12 de su piloto.

Racing doesn't always go the way we'd like…



For @pierregasly that was the case today, we held out for a safety car that never came and unfortunately the gamble didn't pay off.



Onwards to Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/cp2hEKCmsQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

Cabe destacar que este accionar de la escudería pudo complicar la carrera de Colapinto. Esto se debe a que en la última vuelta, Gasly se encontraba justo por delante de su compañero y no lo dejó pasar, por lo que hizo que Norris se acercara a menos de un segundo.

Por suerte para Colapinto, Piastri no logró superarlo y cruzó la meta séptimo. Sin embargo, el oriundo de Pilar no ocultó su furia en la radio por la falta de compañerismo de Gasly, sobre todo tomando en cuenta que Pierre no podía obtener ningún beneficio.

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Resultado del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) – DNF Checo Perez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Lewis Hamilton (Ferrari) – DNF

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