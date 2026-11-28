Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este sábado 28 de noviembre de 2026: repasá todo lo que dejó el día previo al cruce de cuartos de final en Liniers, con la formación confirmada y un nuevo episodio del clima electoral en el club.

Independiente visita a Vélez por un lugar en semifinales

Independiente se mide hoy ante Vélez en Liniers, con el arranque previsto para las 20 horas, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido será a eliminación directa: si hay igualdad en los 90 minutos se jugará un alargue de 30 minutos y, de persistir el empate, la clasificación se definirá por penales.

El Fortín llegó a esta instancia tras eliminar a Belgrano por penales, mientras que el Rojo lo hizo después de vencer 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. El encuentro tendrá el arbitraje de Facundo Tello y se podrá ver en vivo por TNT Sports.

En la fase regular ambos ya se habían enfrentado, con triunfo de Vélez por 1-0 en el José Amalfitani por la fecha 3. En aquella oportunidad, el encargado de marcar el tanto fue Thiago Aguirre, a los 25 minutos de la segunda parte.

La probable formación de Jadson Viera, con Godoy por Arias

Jadson Viera deberá hacer un solo cambio respecto del equipo que venció a Argentinos Juniors: Leonardo Godoy ingresará por Santiago Arias, quien sufrió una lesión muscular en uno de sus isquiotibiales y no estará entre los concentrados.

A esa baja se suma la ausencia de Ezequiel Chimy Ávila, que padece una lesión en el sóleo tras una molestia sufrida en la entrada en calor en La Paternal. Por esa razón, Felipe Tempone se mantendría como el centrodelantero titular, por delante de otras opciones como Iván Morales y Matías Abaldo.

Publicidad

El equipo pensado por el DT sería: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

Independiente, uno de los pocos que avanzó como visitante

Los octavos de final del Clausura dejaron una tendencia marcada: seis de los ocho equipos que pasaron de ronda lo hicieron jugando de local. Independiente y Barracas Central fueron las únicas excepciones, ya que avanzaron como visitantes ante Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, respectivamente.

Ese dato vuelve a ponerse a prueba hoy, porque el Rojo visitará nuevamente a Vélez en busca de las semifinales, con una marca negativa a romper, ya que en Liniers ganó uno de los últimos ocho encuentros que disputó.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

Independiente vuelve a jugar el sábado 28 de noviembre a las 20:00 (hora argentina), cuando visita a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional

Datos clave

Independiente visita a Vélez hoy a las 20 horas en el José Amalfitani por los cuartos de final del Clausura, a partido único con alargue y penales en caso de empate.

Jadson Viera hará un solo cambio obligado por la lesión de Santiago Arias, que ingresa Leonardo Godoy, mientras Felipe Tempone sigue de titular por la baja del Chimy Ávila.

Independiente ganó uno de sus últimos ocho partidos en Liniers.

Publicidad

Seguí leyendo en Bolavip