Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca por el Torneo Clausura

En las redes sociales explotaron los memes tras la victoria de la Academia.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca.
© CapturaLos mejores memes de la victoria de Racing ante Boca.

Por la semifinal del Torneo Clausura, en La Bombonera, Racing dio la nota y venció a Boca por 1 a 0 con gol de Maravilla Martínez, por lo que clasificó a la gran final, en la que se enfrentará al ganador del clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes.

A lo largo del encuentro, los fanáticos reaccionaron en vivo a lo acontecido y allí compartieron diversos memes. Los principales apuntados fueron Milton Giménez, por su rendimiento en el campo, y Claudio Úbeda, por los llamativos cambios que realizó.

Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca por el Torneo Clausura

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
River jugará la Copa Sudamericana en 2026: así lo anunció Conmebol
River Plate

River jugará la Copa Sudamericana en 2026: así lo anunció Conmebol

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca
Fútbol Argentino

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca

Por qué no juega Santiago Sosa hoy en Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué no juega Santiago Sosa hoy en Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura

Racing, clasificado: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Racing, clasificado: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo