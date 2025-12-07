Por la semifinal del Torneo Clausura, en La Bombonera, Racing dio la nota y venció a Boca por 1 a 0 con gol de Maravilla Martínez, por lo que clasificó a la gran final, en la que se enfrentará al ganador del clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes.

A lo largo del encuentro, los fanáticos reaccionaron en vivo a lo acontecido y allí compartieron diversos memes. Los principales apuntados fueron Milton Giménez, por su rendimiento en el campo, y Claudio Úbeda, por los llamativos cambios que realizó.

Los mejores memes de la victoria de Racing ante Boca por el Torneo Clausura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad