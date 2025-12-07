Boca vs Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto

A lo largo de la fase regular, el Xeneize ganó el Grupo A con 29 puntos, mientras que en los playoff eliminó a Talleres en octavos de final (victoria 2 a 0) y a Argentinos Juniors en cuartos de final (triunfo 1 a 0).

La Academia finalizó en el tercer puesto del Grupo A con 25 unidades. En octavos le ganó 3 a 2 a River sobre la hora, mientras que en cuartos venció por penales a Tigre tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.

En La Bombonera, por la primera semifinal del Torneo Clausura , Boca recibe a Racing para conocer al finalista del certamen. El encuentro será dirigido por Darío Herrera , comienza a las 19.00 horas y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports.

