En La Bombonera, por la primera semifinal del Torneo Clausura, Boca recibe a Racing para conocer al finalista del certamen. El encuentro será dirigido por Darío Herrera, comienza a las 19.00 horas y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como de TNT Sports.
Torneo Clausura
Boca vs Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto
En La Bombonera, el Xeneize y la Academia definen al primer finalista del certamen.
El camino de Racing a la semifinal
La Academia finalizó en el tercer puesto del Grupo A con 25 unidades. En octavos le ganó 3 a 2 a River sobre la hora, mientras que en cuartos venció por penales a Tigre tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.
El camino de Boca a la semifinal
A lo largo de la fase regular, el Xeneize ganó el Grupo A con 29 puntos, mientras que en los playoff eliminó a Talleres en octavos de final (victoria 2 a 0) y a Argentinos Juniors en cuartos de final (triunfo 1 a 0).
