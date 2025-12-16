Lanús viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y cerró un gran año, ya que también obtuvo el boleto hacia la próxima edición de la Copa Libertadores. Mientras espera que se sortee la fase de grupos, algo que ocurrirá en marzo de 2026, cerró el arribo de Tomás Guidara. Pero ahora, va por más.

En las últimas horas, se confirmó que el Granate tendrá como refuerzos a uno de los arqueros de Inter Miami, que fue campeón junto a Lionel Messi de la MLS. En este caso, Rocco Ríos Novo tiene una gran particularidad: además de haber nacido en Los Angeles, tiene familia argentina y se desempeñó en las juveniles de la Albiceleste, donde participó del Mundial Sub-17 en 2019. Pero ya pertenecía a la institución de la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

Ríos Novo, de 23 años, estaba a préstamo con opción de compra en el conjunto de Fort Laudardale, y como no ejecutaron la misma, deberá retornar al club en el que se formó hasta que emigró hacia Atlanta United y Phoenix Rising, elenco de la USL Championship, la Segunda División de Estados Unidos.

Cabe destacar que al momento de oficializar la llegada del arquero, Inter Miami no aclaró de qué monto era la opción de compra. Algo que tampoco hicieron los directivos de Lanús. Pero ahora, el plantel liderado por Mauricio Pellegrino tendrá su segunda cara nueva, mientras buscan concretar la partida de Lautaro Morales, que estaba cerca de Argentinos Juniors, pero todo se estancó.

Rocco Ríos Novo y Lionel Messi en la Selección Argentina.

¿Cómo le fue a Rocco Ríos Novo en Inter Miami?

La llegada del arquero nacido en la ciudad estadounidense de Los Angeles se produjo a principio de año, donde firmó un vínculo por una sola temporada bajo la modalidad de préstamo con opción de compra. Debido a que no fue ejecutada, regresa a Lanús.

En Inter Miami atajó un total de 20 partidos, donde le anotaron 19 goles y mantuvo la valla invicta en cinco encuentros. Además, participó de 1.688 minutos dentro del campo de juego. Obtuvo el título de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final.

