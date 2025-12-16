Es tendencia:
Boca Juniors

¿Se cambian de vereda? Los dos jugadores de Boca que Gustavo Costas quiere para Racing en 2026

Por pedido del entrenador, la Academia saldrá al mercado de pases en búsqueda de futbolistas del plantel del Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Gustavo Costas busca a dos jugadores de Boca.
© GettyGustavo Costas busca a dos jugadores de Boca.

A la espera del inicio del mercado de pases, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya trabaja en la incorporación de futbolistas para darle un salto de calidad al plantel, y a su vez, están atentos a la posible salida de algunos jugadores en búsqueda de minutos. 

En este sentido, en el elenco de la Ribera están atentos debido a que desde Racing están interesados en dos futbolistas del plantel por pedido expreso del entrenador Gustavo Costas pensando en la temporada 2026, en la que su equipo disputará la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Según pudo saber Bolavip, el elenco de Avellaneda está interesado en Lucas Blondel, el lateral derecho que está relegado en la consideración de Claudio Úbeda, y en Milton Giménez, el delantero que terminó la temporada como titular, pero resistido por los hinchas por su bajo rendimiento. 

Por el momento, se desconoce las exigencias que tiene la dirigencia del Xeneize para liberarse de estos dos futbolistas. En el caso del lateral derecho cuenta con más chances de salir debido a que no es tenido en cuenta por Úbeda, a tal punto que no sumó minutos en todo el Torneo Clausura. 

Además, puertas adentro en Boca no tomaron una decisión respecto al futuro de Blondel. Si bien el jugador busca salir para estar en el radar de la Selección de Suiza pensando en el Mundial, en el club no definieron si será transferido, si lo cederán o si le volverán a dar una oportunidad en el equipo. 

En cuanto a Giménez, la situación es más compleja. A pesar de que es un anhelo de Costas, quien lo quiso en los últimos mercados de pases, el delantero es tenido en cuenta por Úbeda, por lo que la Academia tendrá que realizar una oferta económica que satisfaga las necesidades del club. 

Cabe destacar que en ambos futbolistas cuentan con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, una cifra alta para la Academia en caso de querer ejecutarlas. Así las cosas, en los próximos días el elenco de Avellaneda deberá resolver si avanza por los jugadores. 

Datos claves

  • Juan Román Riquelme y la dirigencia analizan salidas de futbolistas para el mercado de pases.
  • Racing busca fichar a Lucas Blondel y Milton Giménez por pedido del técnico Gustavo Costas.
  • Ambos jugadores de Boca poseen una cláusula de rescisión individual de 15 millones de dólares.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

