Mientras a Rosario Central le dieron la espalda, la reacción de los jugadores de Estudiantes con los de Racing en la premiación

Estudiantes de La Plata está en el ojo de la tormenta desde hace tiempo. Es de los pocos clubes que manifiesta abiertamente su descontento con muchas de las políticas de la AFA, también es quien quiso involucrar a un empresario –Foster Gillett– y comenzar con una especie de modelo mixto entre asociaciones civiles sin fines de lucro y sociedades anónimas, aunque eso quedó en la nada.

La realidad es que la figura de Juan Sebastián Verón es imponente y su voz tiene una repercusión distinta a la de otros dirigentes. De hecho, la Bruja debió presenciar la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing desde la popular porque se encuentra suspendido por la AFA.

La suspensión llegó tras la actitud que tuvo el Pincha en el duelo de octavos de final ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. La AFA había obligado al elenco platense a hacerle un pasillo de honor al Canalla luego de conocerse de un día para el otro que los rosarinos se habían consagrado campeones de Liga, solamente por ser el equipo con más puntos en la tabla anual.

Estudiantes realizó el pasillo, pero en cuanto los jugadores de Rosario Central salieron al campo de juego, los del Pincha se dieron vuelta y le dieron la espalda a sus colegas, no por faltarle el respeto a ellos, sino para demostrar su descontento con la AFA por haber decretado ese título.

¿Cómo se comportó Estudiantes con Racing?

El pasado sábado, Estudiantes derrotó por penales a Racing y se consagró campeón del Torneo Clausura. Una vez concluido el encuentro, los futbolistas del Pincha le hicieron un pasillo de honor a los jugadores de la Academia que fueron a recibir las medallas por ser subcampeones.

