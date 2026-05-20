Sin Lucas Blondel, Suiza confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial

Murat Yakin hizo oficial la nómina de futbolistas que afrontará la sexta participación consecutiva del seleccionado suizo en el certamen FIFA.

La Selección de Suiza que conduce Murat Yakin dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial, a la que no ingresó Lucas Blondel, jugador de Huracán con pasado reciente en Boca que se había ilusionado a partir de los llamados para los amistosos de marzo y junio del año pasado, pero que no había sido parte ni de las Eliminatorias UEFA ni de la nómina para la Fecha FIFA de marzo de este año.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria se encuentran Granit Xhaka del Sunderland, Dan Ndoye del Nottingham Forest, Zeki Amdouni del Burnley, Breel Embolo del Rennes y Noah Okafor del Leeds United. También destaca un talento joven como Johan Manzambi, quien este mismo miércoles disputará con Friburgo la final de la Europa League ante Aston Villa.

Para el seleccionado suizo será la sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo y el objetivo es superar la barrera de los octavos de final en la que ha sido eliminada en cinco de esas participaciones. En la restante, en Sudáfrica 2010, su eliminación se produjo en fase de grupos.

26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭

26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.

26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026

Los 26 convocados de Suiza

Arqueros: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensores: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05).

Mediocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco).

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Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Johan Manzambi (SC Freiburg).

El grupo de Suiza en el Mundial

La Selección de Suiza compartirá el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA con Canadá, Qatar y Bosnia Herzegovina.

SU CALENDARIO DE PARTIDOS

13 de junio: Qatar vs Suiza – Santa Clara, California (EE. UU.)

– Santa Clara, California (EE. UU.) 16 de junio: Suiza vs Bosnia y Herzegovina – Inglewood, California (EE. UU.)

vs Bosnia y Herzegovina – Inglewood, California (EE. UU.) 24 de junio: Suiza vs Canadá – Vancouver (CAN)

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