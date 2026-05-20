Sin Lucas Blondel, Suiza confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial

La Selección de Suiza que conduce Murat Yakin dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial, a la que no ingresó Lucas Blondel, jugador de Huracán con pasado reciente en Boca que se había ilusionado a partir de los llamados para los amistosos de marzo y junio del año pasado, pero que no había sido parte ni de las Eliminatorias UEFA ni de la nómina para la Fecha FIFA de marzo de este año.
Entre los nombres más destacados de la convocatoria se encuentran Granit Xhaka del Sunderland, Dan Ndoye del Nottingham Forest, Zeki Amdouni del Burnley, Breel Embolo del Rennes y Noah Okafor del Leeds United. También destaca un talento joven como Johan Manzambi, quien este mismo miércoles disputará con Friburgo la final de la Europa League ante Aston Villa.
Para el seleccionado suizo será la sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo y el objetivo es superar la barrera de los octavos de final en la que ha sido eliminada en cinco de esas participaciones. En la restante, en Sudáfrica 2010, su eliminación se produjo en fase de grupos.
26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026
26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.
26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot
Los 26 convocados de Suiza
Arqueros: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
Defensores: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05).
Se salvó de la muerte cuando era bebé y quiso jugar para Chile: Ricardo Rodríguez, la figura de Suiza que jugará su cuarto Mundial
Mediocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco).
Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Johan Manzambi (SC Freiburg).
El grupo de Suiza en el Mundial
La Selección de Suiza compartirá el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA con Canadá, Qatar y Bosnia Herzegovina.
SU CALENDARIO DE PARTIDOS
- 13 de junio: Qatar vs Suiza – Santa Clara, California (EE. UU.)
- 16 de junio: Suiza vs Bosnia y Herzegovina – Inglewood, California (EE. UU.)
- 24 de junio: Suiza vs Canadá – Vancouver (CAN)
Data clave
- Murat Yakin confirmó la lista de 26 convocados de Suiza para el Mundial.
- Lucas Blondel quedó excluido de la nómina definitiva para la Copa del Mundo.
- Grupo B: Suiza enfrentará a Qatar, Bosnia y Canadá desde el 13 de junio.